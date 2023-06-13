CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, çalışma ve sosyal yaşamda ciddi sorunlar olduğunu kaydetti.

Ülkede sigorta, ihtiyat sandığı yatırımı olmaksızın çalıştırılan birçok insan olduğunu, hastanelerde 100’e yakın insanın bu şekilde çalıştığını kaydeden İncirli, “Bu insanlar çalışıyor, ama kağıt üzerinde çalışmıyor görünüyor. Bu kabul edilebilir mi?” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu insanların en temel insan hakkı olan ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanamadığını kaydeden İncirli, “Bunu nasıl göz ardı edebiliriz? Bu çok büyük bir ayıp. Taşeron şirketlerin insanların emeğini sömürmesine izin vermeyin. 100 sene önce, 1948’de Lefke’de maden işçileri temel haklarını almak için grev yaptılar. Bu ülkeyi, 2023 yılında bir asır öncesinin zihniyetine mi mahkum edeceğiz?” dedi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, İncirli’yi yanıtladı.

İncirli’nin sözünü ettiğini çalışanların “hastane genel işler” çalışanı olduğunu, 1 yıl önce açılan ihaleyi bir firmanın kazandığını, söz konusu çalışanların da o firmanın çalışanı olduğunu söyledi.

Şan, bir müddet sonra ihaleyi kazanan firmanın “bu işi yapamayacağım” diyerek çekildiğini, ihalede ikinci sıradaki firmanın işi kabul ettiğini ancak bir müddet sonra onun da işi bıraktığını söyledi.

İşveren devlet olmadığından ödemenin gider pusulasıyla hizmet alımı şeklinde yapıldığını, bu nedenle çalışanların sosyal hakları konusunda sıkıntı yaşandığını kaydeden Maliye Bakanı Şan, “Ara dönemde, birkaç kez ihaleye çıkıldı. Rekabet Kurulu’na yapılan şikayetler nedeniyle ihale sonuçlanamadı. Bu nedenle vatandaşlarımız bu şekilde bir uygulamayla karşılaştı. Koşullar arka arkaya geldi. Rahatsız edici olduğu konusunda Sayın Usar ile aynı fikirdeyim. İnşallah, yeni ihale süreci sağlıklı şekilde sonuçlanır ve bu çalışanlar da sosyal haklarına kavuşur” dedi.

İNCİRLİ

Yeniden söz alan İncirli, “Biz de üzülüyoruz demekle olmuyor Sayın Bakan. Gerçek olan bu insanların devlet hastanesinde sigortasız, sosyal haklardan mahrum şekilde ayladır çalıştırılmasıdır. Bu insanları hayata küstürdünüz” diye konuştu.

Bu konunun ilk kez gündeme getirilmediğini de söyleyen İncirli, “Bunun savunulacak bir yanı yok. Sigortasız insan çalıştırılmasına göz yumarsanız bu zihniyet 100 yıl öncesine ait olur. İnsanlara yapılan bu haksızlık kabul edilebilir değil. Bu sorun hemen çözülmeli” şeklinde konuştu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın yerinden söz alarak, somut bir öneri sunmak istediğini ifade ederek, “Bu insanların hizmet alımından aldıkları ücreti sigorta primlerini de içine koyacak şekilde belirleyin, o derecede gider pusulasını yapın ve sigorta ve ihtiyat sandıklarını yatırın.” dedi.