Karakuş'un köşe yazısı...

Henüz yaşları çocuk sayılabilecek bireyler ellerinde bıçaklar ile market içerisinde saldırıya geçiyor. Ne için ALKOL çalmak için. Ne kadar içler acısı bir duruma geldik. Ne kadar vahim bir dönemden geçiyoruz. Günümüzde giderek artan bir sorun olan çocuk suçluluğu, toplumun geleceğini tehdit eden en büyük tehlikelerden biri haline gelmiştir.



Henüz oyun çağında olması gereken çocukların ellerinde bıçaklar, silahlar veya başka suç aletleri taşıması, onların karanlık bir geleceğe sürüklendiğinin en açık göstergesidir.

Bir çocuğun eline suç aleti almasının arkasında birçok sosyo-ekonomik ve psikolojik sebep yatmaktadır. Bunların başında aile yapısı, ekonomik koşullar, çevresel etkiler ve eğitim eksikliği gelmektedir.

Şiddetin normalleştiği bir aile veya çevrede büyüyen çocuklar, sorunlarını çözmenin tek yolunun şiddet olduğuna inanıyor .Evde veya sokakta gördükleri sert davranışları içselleştiren çocuklar, kendilerini korumak veya üstünlük sağlamak için bıçak veya silaha yönelebiliyor. Suç örgütleri ve çeteler, çocukları kolay manipüle edilebilir bireyler olarak görüp kendi saflarına çekmeye çalışır. Kendi çevrelerinde kabul görmek isteyen veya ekonomik sıkıntılar nedeniyle çaresiz kalan küçük bireyler, gittikçe ülkemizde yaygınlaşmaya başlıyor.



Bazı çocuklar, güç kazanmak veya başkalarına korku salmak amacıyla bıçak veya silah gibi suç aletleri taşır. Şiddeti bir statü sembolü olarak gören bireyler , güç kazanmanın yolunun tehdit ve saldırganlıktan geçtiğini düşünerek bu yola sürükleniyor. Televizyon dizileri, filmler ve sosyal medyada yer alan şiddet içerikleri, çocukların suça meyilli olmasını tetikleyebilir. Özellikle suç işleyen karakterlerin kahraman gibi gösterilmesi, çocuklar üzerinde büyük bir etki yaratıyor.

Suçun çocukları nasıl mahvettiği gözle görülebilir durumda artık. Ellerine suç aleti alarak büyüyen çocukların gelecekler kararıyor. Suçun içine giren çocuklar, zamanla daha ağır suçlar işlemeye meyilli hale geliyor . İlk başta sadece savunma amaçlı taşıdığı bir bıçak, ilerleyen yıllarda cinayet veya gasp suçlarına karışmasına neden oluyor.

Genç yaşta cezaeviyle tanışmak ve suç sicilinin oluşması, ilerleyen yıllarda iş ve eğitim fırsatlarını kaybetmelerine neden oluyor. Bağımlılık ve suç örgütlerinin ağına düşme riski, onları daha derin bir bataklığa sürükleyebiliyor. Toplumdan dışlanma ve psikolojik sorunlar, onların normal bir hayat sürmesini engelleyebiliyor.

Suç aletleri taşıyan çocuklar, sadece kendi geleceklerini değil, toplumun huzurunu ve güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Bu çocuklar göz ardı edilirse, gelecekte daha büyük suçlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. Onları suçtan uzak tutarak eğitim ve sosyal destekle kazanmaya çalışmak, hem onların hayatını hem de toplumun geleceğini aydınlatacaktır.



HER ÇOCUK GELECEĞİN TEMİNATIDIR.



KARAKUŞ