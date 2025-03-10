Günümüz dünyasında turizm, ekonomik kalkınma ve kültürel etkileşim için önemli bir sektör haline gelmiştir. Ancak, bazı turistler ülkemizi sadece keşfetmek için değil, suç işlemek amacıyla da ziyaret ediyorlar. Yabancıların bir ülkeye turist olarak gelip suç işlemesi, yerel güvenliği tehdit eden küresel bir sorun haline geldi. Turistler tarafından işlenen suçlar, küçük çaplı hırsızlıklardan büyük organize suçlara kadar farklı şekillerde ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde adamıza turist olarak giriş yapan iki kadının, yeşil reçeteli ilaçlar sattığı tesbit ediliyor. Nasıl bir cesaret, nasıl bir özgüven, nasıl bir denetimsizlik, nasıl bir güvenlik açığı bu anlamış değiliz. Ülkeye elini kolunu sallayarak giriyorlar ve suç işlemekten çekinmiyorlar. Toplumu iyiden iyiye tehdit eden bu insanlar ne yazık ki , istedikleri gibi adamızda at koşturuyorlar.

Öte yandan gevşek uyuşturucu yasaları veya yetersiz denetimler nedeniyle uyuşturucu kaçakçılarının uğrak noktası haline de geldik. Turist olarak gelen kişiler, ne yazıktır ki ülkemizi uyuşturucu ticareti yapmak veya yasadışı maddeleri kullanmak için fırsat olarak görüyorlar.

Sahte kimlik, sahte para, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı şirket faaliyetleri gibi ekonomik suçlar, yabancılar tarafından en sık işlenen suçlar arasındadır. Uyuşturucu pazarına hiç değinmiyorum bile o artık marka oldu ülkemizde. Sınır kapılarında, havalimanlarında ve büyük şehirlerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, yabancı suçluların ülkeye rahatça giriş yapmasına neden oluyor.

Bazı yabancılar, ülkemizde suç işlediklerinde ciddi cezalar almayacaklarını düşündükleri için yasa dışı faaliyetlere karışıyor. Bazı davaların uzun sürmesi veya hızlı sınır dışı işlemlerinin caydırıcı olmaması, suçluların daha cesur davranmasına yol açıyor.

Ülke halkı olarak huzursuz evde alabildiğine güvensiz hissediyoruz. Ülkenin güvenliğini sağlamak siz sayın yetkilerin elinde evde asli görevinizdir. Ülkeye giriş yapan yabancıların daha sıkı güvenlik taramasından geçirmeli , biyometrik kontrolleri artırmalı ve suç geçmişi olan kişilerin tespit edilmesi sağlamalısınız. Ülkemize gelip suç işleyen kişilere yönelik daha caydırıcı cezalar uygulanmalı, suçluların hızla sınır dışı edilmesi gerekmektedir.

Ülkemize turist veya iş insanı olarak gelip suç işleyen yabancılar, ulusal güvenliğimizi tehdit eden ciddi bir sorundur. Bu durumu önlemek için sınır kontrollerinin artırılması, güvenlik güçlerinin daha etkin hale getirilmesi ve hukuki düzenlemelerin caydırıcı olması gerekmektedir. Suç oranlarının düşürülmesi ve ülkemizin güvenli bir yer olarak kalması için devlet, güvenlik güçleri ve halkın işbirliği içinde hareket etmesi büyük önem taşıyor.

BİZLER, SİZLER , ÇOCUKLARIMIZ VE TOPLUM OLARAK HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE OLMAK EN BÜYÜK İNSANI HAKKIMIZDIR.

ARTIK BİR ŞEYLERİ GÖRÜN İDRAK EDİN VE ÇALIŞIN SAYIN HÜKÜMET EDENLER…