Günümüzde eğitim için başka ülkelerden gelen öğrenciler, akademik gelişimlerinin yanı sıra farklı deneyimlerle de karşılaşıyor. Ancak bu süreç, özellikle gençlerin madde bağımlılığı gibi tehlikelere maruz kalma riskini de beraberinde getiriyor. Eğer gerekli önlemler alınmazsa, eğitim amacıyla yola çıkan birçok genç, bağımlılık batağına saplanarak hem kendi hayatlarını hem de toplum huzurunu tehlikeye sokacak.

Ne yazık ki , birçok insan sokakta yürürken kendini güvende hissetmiyor. Özellikle büyük şehirlerde artan suç oranları, toplumda korku ve endişe yaratıyor. Gasp, hırsızlık, madde etkisi altında saldıranlar, halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Peki, sokakları güvensiz hâle getiren temel nedenler nelerdir? Neden ülkemiz bu hale geldi? Sokaklarda güvenliğin azalmasının birçok farklı sebebi var.

Ekonomik zorluklar işsizlik ve geçim sıkıntısı, özellikle gençler arasında suç oranlarının artmasına neden olabiliyor. Kolay yoldan para kazanma isteği, birçok kişiyi suça yönlendiriyor. Madde kullanımı ve kaçakçılığı keza öyle. Madde bağımlılığı, suç oranlarının yükselmesine doğrudan etki eden faktörlerin en başında geliyor. Bağımlılar, madde temin etmek için gasp ve hırsızlık gibi suçlara başvurabiliyor. Kullanıp sokaklarda insanlara saldırıda bulunuyor. Bu kadar gözle görülen tehlikeler ile toplum olarak huzursuzlukla yaşamaya başladık.

Denetim eksikliği , polis ve güvenlik güçlerinin yetersiz denetimleri, suçluların cesaretlenmesine yol açabiliyor. Işıklandırması yetersiz, kameralarla izlenmeyen bölgeler, suç işlemek isteyenler için cazip hâle geliyor. Toplumsal çöküş ve ahlaki erozyon yaşıyoruz resmen. Bireyler arasındaki dayanışmanın azalması, komşuluk ilişkilerinin zayıflaması ve bireyselleşmenin artması, suçların önlenmesini bayağı zorlaştırıyor. Artık insanlar sokakta bir olaya şahit olduklarında müdahale etmek yerine görmezden gelmeyi tercih ediyor.

Kusura bakmayın çok sayın yetkililer ama tüm bunların sebebi , sizlerin plansız şehirleşme, hızlı nüfus artışına seyirci kalmanız. Ne olduğu belli olmayan herkese geçiş izni vermeniz. Her önünüze gelene öğrenci belgesi vererek. Ülkeyi kaldıramayacağı kadar insanla, sorunla başbaşa bırakmaktır.

Ne demek ya madde kullanıp sokak ortasında , bağırıp huzursuzluk yaratmak. Bugün bağıran, yarın çekip vurur da. Zarar vermenin türlü türlü hali varken kendinde olmayan blr insan neler yapmaz ki. Nedir be arkadaş bu kadar insanı bu ülkeye sokma hırsı. Neden bu kadar ne olduğunu belli olmayan insanlar bir arada yaşıyoruz. Neden gençlerimiz, çocuklarımız tehlike altında yaşamaya maruz bırakılıyor.

Bir öğrenci kimliği adı altında tuturdunuz gidiyorsunuz. Daha ne zaman anlayacaksınız ki bir kısmı kaçak ve sığınmacı olarak bu ülkede yaşıyor. daha ne zaman anlayacaksınız ki suç oranları gün geçtikçe artıyor. Daha ne kadarımız, bu ne olduğu belli olmayan kesimle yaşamak zorunda kalacağız.

TOPLUMUN HUZURUNU BOZAN, TEHLİKE ARZ EDEN , GELECEĞİ BATAĞA SÜRÜKLEYEN İNSANLARI ARAMIZDAN TEMİZLEYİN ARTIK!!!

BİRAZDA HALK İÇİN ÇALIŞIN ….