Karakuş'un köşe yazısı...

Trafik, her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de , toplum olarak en büyük dinamiklerinden biri olup, her gün milyonlarca insanın hayatını etkileyen bir unsurdur. Ancak, trafik kazaları ve can kayıpları da bu sistemin en büyük sorunlarından biridir. Hız ihlalleri, dikkatsizlik, alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanımı, emniyet kemeri takmamak gibi nedenlerden dolayı her yıl binlerce kişi hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. Bu sebeple, ülkemizde , trafik cezalarını artırarak ve denetimleri sıkılaştırarak kazalar önlenmeye çalışılıyor.

Ülkemizde uygulamaya girmeye hazırlanan yeni trafik cezaları, sürücülerin daha dikkatli olmalarını sağlamak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla güncellenmiştir. Yeni düzenlemelerle birlikte cezalar ciddi oranda yükseltilmiş, caydırıcılık artırılmış ve böylece trafik kazalarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Yani en azından hepimiz bunu umut ediyoruz.

Aşırı hız, sürücünün kontrolünü kaybetmesine neden olarak kazalara yol açıyorken, öte yandan dikkatsizlik ve direksiyon başında telefon kullanımı, dikkati dağıtarak tehlikeli durumların oluşmasına da neden oluyor. En büyük sorun olan alkollü araç kullanımı ise tam bir cinayet unsuru bizim ülkemizde . Emniyet kemeri takmamak ise, kazalarda ölüm ve ağır yaralanma riskini ciddi ölçüde artırmaktadır. Trafik ışıklarını ihlal etmek, hatalı sollama yapmak gibi kural ihlalleri de kazalara davetiye çıkarıyor .



Trafik kazalarının sonuçları oldukça yıkıcıdır. Maddi hasarın yanı sıra, can kayıpları ve kalıcı sakatlıklar kazaların en ağır bedelleridir. Birçok aile, sevdiklerini trafik kazalarında kaybetmekte ve bu durum toplumsal bir travma yaratmaktadır.

Peki, cezaların artırılması gerçekten kazaları önleyebilir mi? Umudumuz o yönde ki trafik cezalarının yüksek olması durumunda sürücülerin daha dikkatli davranacağını düşünüyoruz. Cezaların artması, trafik kazalarının önemli ölçüde azaltacağına inanıyorum.



Ülkemizde bir zamanlar emniyet kemeri takma sorumluluğu yoktu. Buna bende dahil hiç kimse takmıyordu. Fakat yapılan yeni düzenlemeler sonucunda emniyet kemeri kullanımında artış gözlemlenmiştir. 2025 yılında daha da sıkılaştırılan cezalar, sürücüleri daha dikkatli olmaya yönlendirecek ve trafik kurallarına uyma oranını artıracaktır inşallah.

Bununla birlikte, cezaların uygulanmasının etkin olması da büyük önem taşımaktadır. Denetimlerin yetersiz olduğu durumlarda, cezalar caydırıcılığını kaybedebilir. Bu nedenle, yeni düzenlemelerle birlikte denetimlerin de artırılması gerekmektedir.

Trafik cezalarının yanı sıra, teknolojik gelişmeler ve eğitim programları da kazaların önlenmesinde kritik rol oynar diye de düşünebiliriz.

Yeni trafik cezaları, ülkemizde trafik güvenliğini artırma yolunda önemli bir adım olarak görüyorum. Cezaların artırılması, sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlayacak ve kazaların önlenmesine katkı sunacaktır. Ancak, bu cezaların tek başına yeterli olması beklenemez. Teknolojik önlemler, denetimlerin artırılması ve eğitim programlarıyla desteklenen kapsamlı bir trafik güvenliği politikası da oluşturulmalıdır bence .

Trafik kazalarında can kaybı yaşanmaması için her bireyin sorumluluk alması gerekmektedir. Sadece cezaların artması değil, toplumun bilinçlenmesi ve trafik kültürünün gelişmesi de büyük önem taşımaktadır. Trafikte hayat kurtarmak bizim elimizde. Kurallara uyalım, sevdiklerimizi ve kendimizi koruyalım. Unutmayalım, her trafik kazası önlenebilir ve her hayat değerlidir.

HERKESE GÜVENLİ SÜRÜŞLER DİLERİZ…



KARAKUŞ