Bayramlar, yıllardır toplumsal dayanışmanın, sevginin ve paylaşmanın en güzel zamanları olarak görülürdü. Aile büyükleri ziyaret edilir, sofralar kurulurdu. Çocuklar bayramlıklarını giyer, komşular birbirini ağırlar, sokaklarda tatlı bir telaş olurdu. Ancak son yıllarda bu ruh giderek kaybolmaya başladı. Artan ekonomik sıkıntılar, modern yaşamın getirdiği bireyselleşme ve değişen alışkanlıklar, bayramların eski coşkusunu gölgeledi.

Birçok aile için bayram, sevinçten çok maddi kaygılarla anılır hale geldi. Eskiden bayram öncesi yapılan alışverişler heyecan vericiydi; şimdi ise artan fiyatlar, borç yükü ve geçim sıkıntısı nedeniyle insanlar bayram hazırlığı yapamaz hale geldi. Kredi kartlarına yüklenerek yapılan bayram harcamaları. Bayram tatilini karşılayamayan aileler. Çocuklarına bayram harçlığı veremeyen ebeveynler. Ekonomik kaygılar, bayramın neşesini gölgelerken, birçok insan için bayram artık sadece bir tatil günü haline geldi.

Aile ziyaretleri yerini dijital kutlamalara bıraktı. Eskiden bayram sabahları aile büyükleri ziyaret edilir, herkes bir araya gelirdi. Ancak günümüzde bu gelenek giderek zayıflıyor. İnsanlar artık bir telefon mesajı veya görüntülü arama ile bayram kutlamayı yeterli görüyor. Özellikle uzak yerlerde yaşayanlar, trafik çilesi veya yoğun iş temposu nedeniyle bayram ziyaretlerini ihmal etmeye başladı. Bayramda trafiğe girmeyelim, bahanesiyle evde kalmayı tercih edenler, ziyaretler yerine sosyal medya üzerinden yapılan kutlamalar. Küçük aile grupları arasında kısıtlı buluşmalar. Tüm bunlar, bayramın sosyal, boyutunun giderek zayıfladığını gösteriyor.

Bayramlar çocuklar için büyük bir neşe kaynağıydı. Şeker toplamaya çıkmak, bayram harçlığı almak, yeni kıyafetler giymek büyük bir mutluluktu. Ancak şimdi çocuklar, geleneksel bayram eğlencelerinden çok, dijital oyunlara ve sosyal medyaya yönelmiş durumda. Bayram harçlığı almak yerine online oyunlara hediye kodu isteyen yeni nesil.

Dayanışma ve paylaşımı artık yok bu ülkede. Aile bağlarını güçlendirmek,dijital platforma kapılmadan bayram ziyaretlerini ihmal etmemek çok önemli . Tatil fırsatı yerine manevi değerleri ön plana çıkarmak çok daha gerekli olmalı. Bayramın sadece bir tatil olmadığını hatırlamak ve toplumsal birlikteliğe odaklanmamamız en güzeli olmalıdır.

Bayram ruhu tamamen kaybolmuş değil ama zayıflıyor. Onu tekrar canlandırmak bizim elimizde. Eğer bayramı sadece bir tatil günü olarak görmeye devam edersek, gelecekte çocuklarımızın bayramı hiç hissetmemesi kaçınılmaz olacak. Ne kadar zor süreçlerden geçersek geçelim gelenek ve göreneklerimizi kaybetmemek için toplum olarak özümüze bağlanmamız gerekmektedir.

GÜNDEM KIBRIS AİLESİ OLARAK, GEÇMİŞ BAYRAMINIZI KUTLARIZ.

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KARAKUŞ