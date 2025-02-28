Toplumun en savunmasız bireylerinden biri olan engelli bireyler, hem fiziksel hem de zihinsel dezavantajları nedeniyle suistimale açık bir konumda olabilirler. Bu nedenle, onlara yönelik cinsel saldırılar yalnızca bireysel bir suç değil, aynı zamanda toplumun ahlaki ve hukuki yapısını sarsan ağır bir insan hakları ihlalidir. Daha da vahimi, bazı suçlular yalnızca cinsel saldırı da kalmaz, mağduru ifşa ederek ona yönelik toplumsal baskıyı artırır ve daha fazla bir travmaya yol açar. Bu tür eylemler, sadece bireysel bir suç değil, toplumsal vicdanı yaralayan bir vahşettir.

Mağdurun savunmasızlığı, hukuki açıdan ağırlaştırılmış bir cezayı öngörmelidir. Engelli bireyler, fiziksel veya zihinsel yetersizlikleri nedeniyle kendilerini koruyamayabilir ve suçtan kaçınma şansları çok düşüktür. Ayrıca hukuken ve etik açıdan, zihinsel engelli bireylerin rızası geçerli kabul edilmez. Bu, suçlunun “rıza vardı” gibi savunmalara sığınmasını imkansız olmalıdır. Mağdurun kimliğinin ifşa edilmesi, onu sadece fiziksel ve psikolojik bir travmaya sürüklemekle kalmaz, aynı zamanda toplumdan dışlanmasına da yol açıyor.

İşte ne yazıktır ki , bizim ülkenizde de yaşanmayan her ne var ise , hepsi olmakla birlikte bu tür affedilmez suçları da işleyenler var. Kendilerinden korkan, savunmasız olan , kendini koruyamayan bir engelli bireye insani dışı davranışları yapan varlıklar ile aynı ülkede yaşıyoruz. Bu tür insan ve insanlar ile aynı havayı soluyor , kim bilir bazen bir ortamda karşılaşıyoruzdur.

Geçen gün ülkemizde bir yenisi yaşanan insanlık dışı bu tür bir olayı, toplumca infal şiddetinde tanıklık ederek yaşadık. İşin vahim tarafı ne biliyor musunuz? Bu suçu işleyen zatın savunması. “Akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum” Savunmaya bakar mısınız? Gerçekten doğru mu okudum diye on kez havari tıkladım. Bu nasıl bir vicdan, insanlık ve sağlıklı bir insan davranışı olabilir ki?

Sözüm ona , akli dengesi yerinde olsa ona cinsel saldırı hakkını kendinde mi buluyorsun? Yahu sen nasıl bir yaratıksın ki, savunmasız ve korunaksız bir insana bunu yapıp , üstüne bir de ifşa ediyorsun? Sana bu hakkı kim verdi ki, zorla bir insanın canını yakıyor ve onu tamamen hayattan soğutuyorsun? Hangi yüzle yargıç karşısında işlediğin suçun savunmasını yapamaya çalışıyorsun? Kimsiniz be ama siz? Kadınlar, hayvanlar , engeli bireyler, çocuklar sizin kötü pis ve insanlık dışı karekter ve yapılarınıza oyuncak mı sanıyorsunuz?

Mağdurun yaşadığı acıyı umursamayan, sadece kendi gücünü ve üstünlüğünü sergilemek isteyen kişiler,bu tür ağır suçlara daha yatkındır. Çoğu zaman, böylesine ağır suçları işleyen kişilerin geçmişinde başka cinsel saldırılar veya şiddet olayları mutlaka vardır. Kendine yapılanı başka birine uygulama güdüsü içinde yaşayan varlıklar bunlar .



Tekrar söylüyoruz engelli bireylere yönelik cinsel saldırılar ve ardından gelen ifşa eylemleri, yalnızca bireysel suçlar değil, toplumun vicdanına ve adalet sistemine yönelik ağır tehditlerdir. Suçluların hak ettikleri cezayı alması, sadece mağdurlar için değil, gelecekte benzer suçların önlenmesi için de kritik öneme sahiptir.



Cezasızlık, suçlulara cesaret verirken, mağdurların hayatını karartır. Bu nedenle, hukuk sisteminin en ağır yaptırımları uygulaması ve toplumun engelli bireyleri koruyacak mekanizmaları geliştirmesi şarttır. Ancak bu şekilde, adaletin sağlandığı ve mağdurların korunabildiği bir toplum mümkün olabilir.



CEZASIZLIK SUÇU BESLER…

KARAKUŞ