Toplumda kadınlara verilen değerin göstergesi genellikle özel günlerde alınan hediyelerle ölçülüyor. Ancak kadınların gerçek ihtiyacı çiçekler, takılar ya da pahalı hediyeler değil; güvende ve huzur içinde yaşayabilecekleri bir dünya. Bir kadının en büyük mutluluğu, sevdikleriyle birlikte korkusuzca, özgür ve eşit bir birey olarak yaşam sürmektir.

Kadınların güven ve huzur arayışı son zamanlarda çok artış göstermektedir. Kadınlar, hem bireysel hem toplumsal hayatta birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Sokakta yürürken, çalışırken, toplu taşımada ya da evde bile kimi zaman kendilerini güvende hissetmiyorlar. Taciz, şiddet, ekonomik eşitsizlik ve hukuki yetersizlikler kadınların güven ve huzur içinde yaşamasını zorlaştırıyor. Bu sorunların çözümü, sadece belirli günlerde sunulan jestlerle değil, kalıcı ve köklü değişimlerle mümkün olabilir.

Oysa ki kadınların güvenliğini sağlamak, korkusuzca hareket edebilmesi için sokakların, iş yerlerinin ve ev ortamlarının güvenli hale getirilmesi gerekiyor. Kadınları hedef alan suçlara karşı caydırıcı cezalar uygulanmalı, şiddet ve tacize sıfır tolerans politikası benimsenmelidir. Ekonomik olarak bağımsız olan kadınlar, kendilerine zarar veren ortamlardan uzaklaşma konusunda daha güçlüdür. Kadın istihdamı artırılmalı, eşit işe eşit ücret sağlanmalı ve kadın girişimciler desteklenmelidir.

Kadınların haklarını koruyacak yasalar sadece kâğıt üzerinde kalmamalı, etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Şiddet ve taciz vakalarında kadınlar hızlı ve etkili hukuki destek alabilmelidir. Küçük yaşlardan itibaren kadın-erkek eşitliği konusunda farkındalık kazandırılmalı, toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili yanlış algılar düzeltilmelidir. Erkek çocuklarına kadınlara saygı duymanın önemi öğretilmelidir.



Mekanizmalarının güçlendirilmesi ve Şiddet mağduru kadınlar için sığınma evleri, psikolojik destek merkezleri ve hukuki yardım hizmetleri yaygınlaştırılmalı, erişilebilir hale getirilmelidir. Kadınların gerçekten mutlu olması, yalnızca belirli günlerde hatırlanmalarıyla değil, her gün güvende ve huzur içinde yaşamalarıyla mümkündür. Hediyeler güzel olabilir, ancak asıl önemli olan kadınların kendilerini değerli, güçlü ve özgür hissetmeleridir. Onlara gerçek sevgi ve saygıyı göstermek istiyorsak, hayatlarını kolaylaştıracak ve onları koruyacak adımlar atmalıyız. Çünkü tekrar söylüyorum kadınlar, hediye değil; güven ve huzur ister.

HUZURLA, GÜVENLE, SEVGİ VE ŞEFKATLE

KADINLARIMIZI BİR GÜN DEĞİL , HER GÜN ANMALIYIZ…



KARAKUŞ