Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Geliştirme Çalıştayı”nda önemli veriler paylaştı.

İŞ KAZALARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Ballı’nın paylaştığı verilere göre, 2022 yılında toplam 334 iş kazası meydana gelirken, söz konusu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti.

2023 yılının Nisan ayına kadar ise toplam 148 iş kazası gerçekleşti ve bu kazaların 3 tanesi ölümle sonuçlandı.

BALLI: İŞ KAZALARINI EN AZA İNDİRMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR

Çalışma Dairesi Müdürü Ballı, söz konusu çalıştayda iş kazalarının önlenebilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Ballı, çağdaş dünya düzendinde yer alan çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliğinin en fazla gözetilmesi gereken konu olduğunu belirterek, “Eğer değilse mutlaka öyle olması sağlanmalıdır” dedi.

KKTC’de 2008 yılında yürürlüğe giren 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve buna bağlı tüzüklerle, iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlemeler yapıldığını dile getiren Ballı, “Bu doğrultuda denetlemelerde bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Ballı, Çalışma Dairesi bünyesinde, eğitim kurumları tarafından eğitilmiş ve yapılan sınavların sonucuna göre sertifikalandırılmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanları bulunduğuna dikkat çekerek, “Uzmanlarımızın sayısı şu an 148 olup ve her yıl bu sayı artmaktadır” diye konuştu.

İş sağlığı ve güvenliğini en üst derecelere taşımak için yola koyulduklarını kaydeden Ballı, “İş kazalarını en aza indirmek en büyük hedefimizdir” açıklamasında bulundu.