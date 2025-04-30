Karşıyaka’da bugün yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 42 yaşındaki işçi Ahmed Ali Sumru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kalıp işiyle meşgul olduğu sırada dengesini kaybederek 2.80 metre yükseklikten beton zemine düşen Sumru’nun üzerine bir de kalıp tahtası düştü.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sumru, önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumu daha detaylı değerlendirilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı işçinin tedavisinin burada sürdüğü öğrenildi.

Polis, iş kazasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.