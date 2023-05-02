Girne'nin Ağırdağ bölgesinde bulunan bir ağılda çalışan 50 yaşındaki Sunnatıllo Rustamov, 1 Mayıs Pazartesi günü meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 12.30-15.00 saatleri arasında, Ağırdağ’da bulunan bir ağılda çalışan Rustamov’un, traktörün çalıştırdığı balyaları parçalamak için kullanılan çalışır durumdaki vagon içerisinden, muhtemelen balyaların iplerini çıkarmaya çalıştığı sırada vagon içerisine düşmesi sonucu, makine içerisine sıkışarak hayatını kaybettiği açıklandı. Polisin soruşturması sürüyor.