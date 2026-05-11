

KKTC birincisi olarak yarışmaya katılmaya hak kazanan takımı, okul müdürü Hülya Altun, takım antrenörü Çilem Esenyel Özteknik ve sporcular Hüseyin Çiftçi, Erman Aksakal ile Selim Osmanlı temsil etti.

Görüşmede öğrencilerin elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürkler, genç sporculara Türkiye’deki yarışmada başarılar diledi.

Milli atlet Buse Savaşkan’ın da Kurtuluş Lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Öztürkler, kendisinin de hem Kurtuluş Lisesi hem de Şehit Turgut Ortaokulu’nda öğrenci olduğu dönemlerde KKTC’yi temsil ettiğini söyledi.

Kurtuluş Lisesi’nin spor altyapısı açısından önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Öztürkler, okul öğretmenlerinin ciddi katkılar sunduğunu ve sporun gençler için giderek daha da önem kazandığını belirtti.

KKTC gençlerinin spora büyük ilgi duyduğunu, bunun sayesinde de önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Öztürkler, kendilerinin de üzerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

İzolasyonlardan kaynaklanan zorluklara rağmen Türk Milli Takımı forması giyen gençlerin mücadeleden yılmadan ülkelerini gururla temsil ettiğini dile getiren Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının mücadeleci ruhunu ortaya koyan gençlere güveninin tam olduğunu kaydetti.

Kurtuluş Lisesi Müdürü Hülya Altun ve antrenör Çilem Esenyel Özteknik ise öğrencilerin azimli çalışmalarının bu başarıyı getirdiğini vurguladılar.

Konuşmaların ardından plaket ve Meclis Anı Madalyası takdim edildi.