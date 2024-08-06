Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) olarak, milli sporcumuz Buse Savaşkan’ın olimpiyatlarda elde ettiği tarihi başarıyı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Buse Savaşkan, yoğun emek ve özveriyle hazırlandığı bu zorlu yolculukta, azmi, kararlılığı ve üstün yetenekleriyle adını dünya spor tarihine altın harflerle yazdırmıştır.

Buse Savaşkan’ın olimpiyatlarda elde ettiği bu büyük başarı, onun kişisel zaferinin yanında, aynı zamanda tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gurur kaynağı olmuştur. Sporcumuzun başarısı, ülkemizin spor alanındaki potansiyelini ve gençlerimizin ne denli büyük başarılara imza atabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Buse Savaşkan’ın başarısı, genç sporcularımıza ilham kaynağı olmakla birlikte, onlara disiplinli çalışma, özveri ve hedeflerine ulaşma konusunda büyük bir motivasyon sağlayacaktır. Bu büyük zafer, sporun birleştirici ve motive edici gücünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

İŞAD olarak, spora ve sporcularımıza olan desteğimizi her zaman sürdüreceğimizi, onların başarılarıyla gurur duyduğumuzu ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz. Buse Savaşkan’ın bu önemli başarısından dolayı kendisini, ailesini ve bu süreçte emeği geçen tüm antrenörlerini en içten dileklerimizle tebrik ederiz.

Gururumuzun adı olan Buse kardeşimizin başarılarının devamını diler, bu büyük gururu bizlere yaşattığı için Buse Savaşkan’a teşekkür ederiz.