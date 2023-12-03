Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, 6 Şubat depreminde kaybedilen Şampiyon Melekler için İSİAS dava dosyasının “bilinçli taksir” olarak kabul edildiğini sosyal medyadan açıkladı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği "olası kasta dönmesi için hukuk mücadelemiz devam edecek. Adalet mücadelesi şimdi başlıyor!" ifadelerini kullandı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin açıklaması şöyle:

"Dava dosyası “bilinçli taksir” olarak kabul edildi, olası kasta dönmesi için hukuk mücadelemiz devam edecek. Adalet mücadelesi şimdi başlıyor! Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Kasım'da 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan İsias davasına ilişkin iddianame, 15 günlük sürenin dolmasıyla bugün kabul edildi. İsias davası, savcılığın sorumlular için bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma suçundan en fazla 22,5 yıl hapis cezası istemiyle açıldı. Kabul kararı ile birlikte, İsias davası artık mahkemenin önüne gelmiş oldu. 72 kişinin yaşamından ettiği İSİAS Otel’de bilirkişi raporları ihmali ortaya koyuyor. Kaçak kat, yasak olmasına rağmen deniz kumu, düşük kalitede beton ve yetersiz demir gibi etkenler bilirkişi raporunda yer almıştı. Önümüzdeki haftalarda duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor. Kıbrıs'ın kalbi adalet diye atıyor, olası kast beklentisi var. Yürekleri yanan, canlarından can kopan Kıbrıslılar tek ses, tek yürek, İSİAS katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyor. İsias Otel katliamını yaratan tüm sorumluların olası kastla yargılanmaları için on aydır adalet mücadelesi devam ediyor. Adalete ışık tutmak için Gazimağusa'da yanan meşalelerin, TC mahkemelerinin vicdanına da ışık olması; çocuklarına, dostlarına mezar inşa edenlerin en ağır cezayla mahkum olmalarını bekliyor."