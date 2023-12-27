Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 2024 yılı beklentilerini ve BRT canlı yayınında değerlendirdi.

2023 yılında Türkiye’de yaşanan deprem ve İsias otelinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ve Şampiyon meleklerin acısını kolay kolay unutamayacakları belirten Hasipoğlu, “Meleklerimiz geri gelmeyecek ama adaletin gerçek anlamda tecelli etmesi ile en azından vicdanlar biraz rahatlayacaktır” dedi.

Isıas’ta cinayet suçunun işlendiğini, otelde deniz kumu kullanıldı, kaçak kat çıkıldı, binanın bazı kısımlarının ruhsatsız yapıldığını, otelin malzemesinden çalındığını, masraftan kaçınmak için her yola başvurulduğunun bilirkişi raporlarında ve iddianamede yer aldığına işaret eden Hasipoğlu, “Tüm bu olgular bize gösteriyor ki bu yapılan usulsüzlüklerden dolayı, binanın yıkılacağı gayet öngörülebilir bir durumdu ve sanıklar da yaparım ne olursa olsun iradesini taşıdılar. Bunun aksi öngörülemez. Dolayısıyla olası kast talebinin arkasındayız. Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz” diye konuştu

Hasipoğlu 3 Ocak’ta başlayacak davayı izlemek için Başbakan Ünal Üstel ile birlikte KKTC Cumhuriyet Meclisi Deprem ile ilgili Yargı Sürecini İzleme Komitesi olarak Adıyaman”da olacaklarını kaydetti.

Kıbrıs Konusunun 2024 Yılı’nda hareketli geçeceği şeklinde söylemlerin hatırlatılması üzerine Hasipoğlu, Kıbrıs’ta aynı şeyleri konuşarak farklı sonuç bekleme döneminin artık kapandığını söyledi.

Hasipoğlu, “Kıbrıs’ta federal temele dayalı bir çözüm Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin paylaşıma dayanmayan tutumundan olayı artık mümkün değil. Masaya oturalım, aynı şeyleri konuşalım. Dostlar alışverişte görsün. Rum Tarafı, AB’ye, BM’ye şirin gözüksün… Artık yeter. Uluslararası Eşit statümüz, egemen eşitliğimiz tanınmadan, masaya oturmayız diyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın politikasına, Anavatan Türkiye tam destek veriyor. 2024’te doğru zamanda ve zeminde atılmış olan bu yeni politikamızda ısrar etmeye devam edeceğiz” dedi.

Türk – Yunan yakınlaşmasından rahatsız olmadıklarını, diyaloğa ve diplomasiye destek verdiklerini belirten Hasipoğlu, ancak bu yakınlaşmayı Rum Tarafı’nın suiistimal etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Hasipoğlu, “Rum tarafı lideri direk Türkiye Cumhuriyeti ile görüşmek istiyor, bizleri aradan çıkarmak istiyor, buna ne biz ne de Türkiye izin verir” diye ekledi.

2024 Yılı’nın KKTC’nin içi siyaseti için daha verimli geçmesi için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini ifade eden Hasipoğlu, “2024 Yılı’nın hem ülkemiz hem de UBP için icraat ve demokrasi yılı olmasını arzuluyoruz” dedi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in başlattığı büyük projelerin yeni yılda da devam edeceğini kaydeden Hasipoğlu, kurultayı ve öncesindeki tüm yönetim organlarının seçimini de demokratik katılım ve olgunluk içinde yapacaklarını ifade etti.