Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması aranın ardından devam ediyor.

-Koçoğlu: “Cesur olmak lazım, bu tür davalar mihenk taşı”

Esasa ilişkin söz alarak, taleplerini ileten Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, atılmaması gereken imzalar atıldığı için 72 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Savcı mütalaasındaki suç tanımını anlamanın mümkün olmadığını belirten Koçoğlu, “Olası kast değil de neden bilinçli taksir? Eylem sayısı bir değil iki değil üç değil. Hepsi bir araya geldiğinde göz göre göre yapmanın bir kanıtıdır” dedi.

“Bizim olayımız sadece beton kalitesi değil, sahtecilik de var” vurgusu yapan Koçoğlu, “Bir yapı için en önemli iki evrak var; yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi. Yapı ruhsatında sahtecilik var. Yapı kullanım izin belgesi de sahte” diye konuştu.

“Resmi belgede sahtecilik denilen şey sadece kasıtla ilgilidir. Sahtecilik iki defa üst üste yapılmış, kimse bunu açıklamıyor” diyen Koçoğlu, şöyle devam etti:

“Asansör yapılması için asmolen döşeme kesilmiş. Statik hesaplama yapılmamış. Kaçak kat çıkılmış, zemin etüt raporu da yok. Encümenle ilgili şikayeti yaptık. Statik proje yokken ‘var’ yazıyorlar, yapı izni yokken ‘bina’ yapıyorlar, sonra ‘biz isteyerek yapmadık’ diyorlar.

Cesur olmak lazım, bu tür davalar bir mihenk taşı. Kararınızı yazarken ve aktarırken kaybedilenlerin kendi anne-babanız, çocuklarınız olduğunu düşünün. Vicdanınızla karar verin.”

Sanıkların olası kastla yargılanmasını talep eden Koçoğlu, bilinçli taksirden yargılanacaklarsa, ölen kişi sayısı fazla olması sebebiyle alt sınırdan uzaklaşılmasını istedi.

-Turan: “Sizden tarih yazmanızı, miras bırakmanızı istiyoruz”

Avukat Fatih Turan da, verilecek hiçbir kararın buradaki insanların içini rahatlatmayacağını vurgulayarak, “Binanın usulsüzlüğü görülmesine rağmen bina yıkılmadan para cezası verilmiş. Burada bile isteye yapılan bir icraat var. Burada bir usulsüzlük var yani açıkça olası kast var. Sizden tarih yazmanızı, miras bırakmanızı istiyoruz. Caydırıcı cezalar verilirse, depremlerde insanlar ölmeyecek” dedi.

-Genç: “Binayı deprem değil sanıkların ihmal ve kusurları yıktı”

Avukat Emrah Genç de, diğer avukatlara katıldığını söyleyerek, binayı depremin değil sanıkların ihmal ve kusurlarının yıktığını kaydetti.

Sanıkların olası kastla yargılanması gerektiği düşüncesini belirten Genç, sanıkların durumları gözetilerek, cezalandırılmalarını istedi.

Duruşmada, diğer avukatlar da sanıkların olası kasttan yargılanması talebini iletti.