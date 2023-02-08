Ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.”

“ Türkiye ’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan Pamir Konuklu ve İbrahim Yakula isimli öğretmenlerimizin cansız bedenine ulaşılmıştır.

Açıklama şöyle:

Ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Konuklu’nun cansız bedeni enkaz önünde bekleyen eşi tarafından tespit edildi.

KKTC kafilesinden olan öğretmen Pamir Konuklu ve İbrahim Yakula'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Adıyaman ’da Kıbrıslı Türk öğrenci kafilesinin bulunduğu İsias Otel ’in enkazında arama kurtarma çalışması yapan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri tarafından bu akşam iki cansız bedene ulaşıldı.

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