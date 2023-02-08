Adıyaman’da Kıbrıslı Türk öğrenci kafilesinin bulunduğu İsias Otel’in enkazında arama kurtarma çalışması yapan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri tarafından bu akşam iki cansız bedene ulaşıldı.
KKTC kafilesinden olan öğretmen Pamir Konuklu ve İbrahim Yakula'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Konuklu’nun cansız bedeni enkaz önünde bekleyen eşi tarafından tespit edildi.
Ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
BAŞBAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA
İki öğretmenin cansız bedeninin bulunmasının ardından Başbakanlıktan resmi açıklama yapıldı.
Açıklama şöyle:
“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan Pamir Konuklu ve İbrahim Yakula isimli öğretmenlerimizin cansız bedenine ulaşılmıştır.
Kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.”
Ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
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