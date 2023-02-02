İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Sadıkoğlu görüşmede gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak bir hayat sürmesi ve sağlıklı olabilmeleri adına İskele Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini söyledi.
İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Sadıkoğlu görüşmede gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak bir hayat sürmesi ve sağlıklı olabilmeleri adına İskele Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini söyledi.
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