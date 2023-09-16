Belediyeden yapılan açıklamaya göre, haftanın her günü, ayrı bir kursun yer aldığı etkinliğe katılan çocuklar hem eğlendi hem de eğlenirken yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğin sonunda kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklar kültür gezisine katıldı ve sertifikalarını aldı. İskele AKM’de düzenlenen sertifika töreni öncesinde çocuklar İskele Belediyesi Kültür Evi önünde kendileri için hazırlanan oyun sokağında keyifli bir gün geçirdi.

Yaz etkinliklerinde Halk Dansları, Modern Dans, El Sanatları (Sesta/İpek Kozası), Satranç, Resim ve Koro/Müzik kurslarının yanı sıra Küçük Şefler Mutfak’ta olmak üzere 7 ayrı etkinlik yer aldı.