Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.12.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, İsklele Boğaz’da, Namık Kemal Sokak’ta, N.Ş.(K-57)’nin sorumluluğunda başıboş ve ruhsatsız olarak bulundurduğu köpeğin sebep olabileceği tehlikeye karşı önlem almaması sonucu, o esnada konu yerde yürüyüş yapan C.C.(K-29)’yi sağ kol ve bacağından ısırarak yaralanmasına sebep olduğu tespit edilmiştir. C.C. kaldırıldığı İskele Sağlık Merkezi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, N.Ş. aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.