Kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin ve eserlerin gelir kapısına dönüşmesi için BANDABULYAM Projesi’ni geliştiren İEZB, bu projesini hayata geçirdi. Projenin hayat bulmasıyla birlikte, el emeği göz nuru macunlar, doğal soslar ile el işleri ve resimler https://www.bandabulyam.com adresi üzerinden online olarak satışa sunulmaya başladı.

İEZB, ÜRETEN KADINLARDAN İLHAM ALDI

Üreten ama en önemlisi üretirken dayanışma örneği sergileyen kadınlardan ilham alan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, kendini geliştirmek için el işi kursları alan kadınların önünü açacak projesini hayata geçirdi. Uzun ve meşakkatli bir çalışmanın eseri olan, aynı zamanda kültürel mirası destekleyen, kültürün korunmasını amaçlayan, gelecek nesillere ise kültürümüzün aktarılmasını hedefleyen İEZB’nin yeni projesi Bandabulyam, online platformda hizmet vermeye başladı.

İEZB BAŞKANI SERKAN KIRMIZI “BENİM ÜRETIMIM, BENİM PAZARIM” BANDABULYAM ILE HAYAT BULDU

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, Bandabulyam projesinin temelinin 10 yıllık bir sürece dayanıyor. Köy Kadın Kurslarında eğitim görüp üretmeye başlayan kadınların ürünlerinin pazarlamasının yapılıp üreten kadınlara destek olmak hedeflerimizdi. Sonunda bu projeyi hayata geçirmek bizim için gurur verici bir duygu. Bandabulyam projesinin hayata geçirçek için hep çok heyecanlı çalıştık ve şimdi de aynı heyecanla bandabulyam projesinin yayılıp herkes tarafından bilinmesi için “Benim Üretimim, Benim Pazarım” sloganı ile çok çalışmaya devam ediyoruz. “

TELSİM, İEZB’NİN BANDABULYAM PROJESİNDE DE YANINDA

Telsim, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği projesi olan Bandabulyam projesinde de İletişim sponsoru olarak tam destek vererek kadınların üretimlerine sahip çıkıyor.

Telsim, İEZB’nin Robotik Kodlamadaki projesinde çocuklara ve gençlere destek olduğu gibi, yine bandabulyam projesinde de kadınlara da destek olmaya devam ediyor. Telsim ve İEZB işbirliğim hep devam edecek.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, ilk kez 2012 yılında “Önce Kadın” Projesiyle kadınların el emeği göz nuru ürünlerin online platforumda satışının öncülüğünü yaptıklarını hatırlatarak,12 yıl sonra bu projeyi İEZB’nin yeni teknolojilerle birlikte tekrar canlandırmasının çok anlamlı olduğuna vurgu yaptı. Kadınların odağında olan projelere her zaman destek olduklarını ve bundan sonra da desteklerini süreceklerini söyleyen Tanpınar, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği işbirliğinde Robotik Kodlama Eğitimleri ile yıllardır çocukların ve gençlerin gelişimlerine destek oldukları gibi, kadınların kendi üretimlerinin sergileneceği Bandabulyam projesinde de gönülden destek olacaklarını aktardı.

Bölge esnafının çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projesiyle gençlerin ardından kadınların da yanında olduğunu geliştirdiği projeyle gösteren İEZB, https://www.bandabulyam.com/ web sayfası üzerinden ev kadınlarının yaptığı el emeği göz nuru eser ve ürünlerin satışına imkân tanıyacak. Şu anda sınırlı ürünlerle hizmet vermeye başlayan Bandabulyam Projesi, ilerleyen zamanda daha çok üretici ve ürünlerin satışa sunulmasına olanak tanıyacak.