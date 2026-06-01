İskele’de sakin 64 yaşındaki Mehmet Demir, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, görevli doktor tarafından cansız beden üzerinde yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Alsancak’ta sakin 48 yaşındaki Murat Tezkol ise evinde aniden rahatsızlanmasının ardından ambulansla kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Murat Tezkol’un ölüm sebebinin de yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.