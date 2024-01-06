Meydana gelen kavga ile ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:

İskele’de, dün 01:30 sıralarında, M.Ç.(E-22)’nin kullanımındaki ve A.Ç.(E-20) ile O.Ş.(E-20)’nin yolcu olarak bulunduğu araç ile ve ayrıca H.E.A.(E-19)’nın kullanımındaki ve S.A.(E-20)’nın yolcu olarak bulunduğu başka bir araç ile, daha önceden arkadaşları S.A.’yı ciddi şekilde darp edip vahim zarara uğrattıkları gerekçesiyle, kullanımlarındaki bahse konu iki araç ile M.B.(E-23)’nin kullanımındaki başka bir aracı sıkıştırıp aracın sağ ve sol ön kısımlarına kasten çarptıktan sonra, olay yerinden aldıkları taşları da kasten aracın sol ön kapı camı ile tavanına vurup kırarak hasara uğratmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup çıkarıldıkları İskele Kaza Mahkemesi’nde, aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.