Polis açıklamasına göre, 29 Mart 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında, R.G. (28) 104 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, restoran işletmecisi T.K.’nin kendisini dışarı çıkarmak istemesi üzerine öfkelendi. Zanlı, ahşap bir sandalyeyi yere vurarak hasara uğratırken, küfür edip yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Olay sırasında T.K.’nin de R.G.’ye doğru iki adet bardak attığı ve ittirerek yere düşmesine neden olduğu, bu esnada R.G.’nin sağ kaşından yaralandığı belirtildi.

Yaşanan olay sonrası her iki şahıs da tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.