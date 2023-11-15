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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İskele Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 3 saat süreyle İskele batı girişi ve ilkokullar bölgesine elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi açıldı

Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi açıldı

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