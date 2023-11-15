Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi açıldı Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi açıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İskele Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 3 saat süreyle İskele batı girişi ve ilkokullar bölgesine elektrik verilemeyecek.