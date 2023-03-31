Eski eser tasarrufu suçuyla yargılanan Murat Akay ve Akay’ın suç işlediğini gizleyen Emel Eralkan Topal’ın aleyhindeki karar açıklandı.

Murat Akay’ın ikametgahında 9.11.2022 tarihinde Bizans dönemine ait eski eser kurşun mührü bulunmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Aksun, açıkladı. Aksun, işlenen suçun ciddiyetine değindi. Aksun, sanık Murat Akay’ın aktif olarak bu suçu işlediğini belirtip, iki sanık arasında ayrıma gittiklerini belirtti. Aksun, sanık Akay’ın 21 adet kaya kırıcı kartuş ve 97 adet cinsel gücü artırıcı hap ithaletmesi ve dedektör ile kaya kırıcı kartuşlarla eski eserler aramasını aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Başkan Aksun, sanık Murat Akay’a 1 yıl, Emel Eralkan Topal’a 1 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.