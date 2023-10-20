Geleneksel Meclis toplantılarını yapmak üzere KKTC’ye gelen ve çeşitli ziyaretlerde bulunan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile birlikte ortak meclis toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz yaptığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiyemiz, Varoluş Mücadelesinde olduğu gibi ekonomik gelişme mücadelemizde de başlıca destekçimizdir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bizler de devletten devlete ilişkilere elimizden geldiğince katkı koymaya çalışırken başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere ticaret ve sanayi odalarımızla ilişkileri geliştirmek için de çalışıyoruz. Ne mutlu bana ki, başkanlığım döneminde bu konuda çok somut adımlar attık. Ankara’dan İstanbul’a; İstanbul’dan Mersin’e kadar çok sayıda odamızla çok sağlam ilişkiler geliştirdik. Artık, başımız her sıkıştığında veya ele alınacak bir konu olduğunu düşündüğümüzde hemen ilgili odamızı arayabilecek ve iş birliği yapabilecek bir konumdayız. Odalarımız arasındaki iş birliğinin iş insanlarımız arasında da gelişmesini görmek istiyoruz. Türkiye ve KKTC iş insanları arasındaki ortaklıkların sayısını ve etkinliğini artırmalıyız. Daha fazla iş birliğine, yardımlaşmaya, dayanışmaya ve bunların somut ortaklıklara döndüğünü görmeye ihtiyacımız vardır. Tüccarlarımız arasında tam bir güven olduğunu görüyoruz ve bu da ticarette etkinlik sağlıyor ancak birlikte yatırım yapma konusunda daha ileri adımlara ihtiyacımız vardır. Bugün burada özellikle yatırım konusunda deneyimli dostlarımızı görmek bu anlamda beni özellikle umutlandırmıştır. Bu ilişkinin somut ortaklıklara döneceğini göreceğimiz günlerin de geleceğine eminim.”

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ise yapmış olduğu konuşmasında Kıbrıs’ın artık yavru bir vatan olmadığını, büyüdüğünü ve olgun bir kardeş olduğunu söyledi. Ayrıca buradan tüm dünyaya ‘Burada bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var’ demenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bahçıvan sözlerine şöyle devam etti:

‘İstanbul ne kadar pahalı ve kıymetli bir coğrafyaysa, Edirne ne kadar pahalı ve kıymetli bir coğrafyaysa, Ankara ne kadar pahalı ve kıymetli bir coğrafyaysa, Lefkoşa ve Girne de o kadar kıymetli ve değerlidir. Doğu Akdeniz deyip de her geçen gün jeopolitik, enerji, ulaşım, lojistik bütün bunların eşiğine baktığımız zaman ne kadar kıymetli olduğunu her geçen gün, geçen ay, geçen yıl daha da çok ortaya çıkarıyor. Bizim için Ankara neyse Lefkoşa da odur. Biz iki devletiz ama tek bir milletiz.’ dedi.

Konuşmaların ardından ortak meclis toplantısı gerçekleştirilerek, bilgi alışverişinde bulunuldu.