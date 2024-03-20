‘1. Kentler ve Kültürler’ buluşması etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın birlikte açılışını yapacakları Mehmet Gökyiğit’e ait, 100’e yakın fotoğrafın sergileneceği; ‘Kuzey Kıbrıs’ı İstanbul’da Yaşamak’ isimli resim sergisi de yer alacak.

Sergi açılışının ardından davetliler iftar yemeğinde buluşacaklar. İstanbul CVK Park Bosphorus Hotel’de, saat 18.00’de gerçekleştirilecek etkinliğe yoğun bir katılım olması bekleniyor.

Etkinliğin ardından gerçekleşecek olan iftar yemeğine İstanbul’da yaşayan çok sayıda Kıbrıslı Türk davet edildi.

‘1. Kentler ve Kültürler Buluşması’ na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in yanında, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve bazı milletvekilleri de katılacak.