İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir, yazılı bir açıklama yaparak, Ticaret Dairesi’nin yayınladığı toptan sebze meyve fiyatlarının tavsiye niteliğinde olduğunu serbest piyasadaki rakamlar olmadığını ifade etti.

İstatistik Kurumu Başkanı Demir, “Sebze meyve fiyatları günlük ve hatta saatlik değişebilmektedir. Hatta İstatistik kurumunun ayın belli periyotlarında (5-15 ve 25’ inde) alınan rakamlar tamamen serbest piyasa verileri olup bu konuda aşırı fiyat artışları var ise sebepleri de analiz edilmektedir” dedi.

İrfan Tansel Demir, “Hane halkı bütçe anketine göre belirlenen tüketim grupları ve alışkanlıklarında, serbest piyasa koşullarına göre fiyatlar oluşmakta, döviz ve mevsimsel kaynaklı olarak ise fiyatlarda düşüş veya yükseliş yaşanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Demir, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yine araç tamir ve ev aletleri tamirlerinde oda ve birliklerin almış olduğu döviz cinsi onarım ve bakım ücretleri de tavsiye niteliğinde olup serbest piyasada oluşan fiyatlar üzerinden alınan fiyatlar gerçektir. Diş Tabibleri Odası’nın da açıklamış olduğu fiyatlar tavsiye niteliğinde olup bu konuda serbest piyasada oluşan rakamlar özellikle Eylül 2023 ayındaki döviz endeksinin düşüş göstermesinden dolayı döviz cinsinden dişçilikde kullanılan sarf malzemeler ve tedavi ücretlerinde de düşüş gerçekleşmiştir."

"Milli gelir fert başına 14 bin 636 dolar"

Demir, Gayri Safi Milli Hasıla sonuçlarını da açıklayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Gelir fert başına 14 bin 636 Amerikan Doları olarak gerçekleşmiş olup bu konuda geçmiş yıllara göre en kapsamlı ve gerçek verilere göre hesaplanmıştır. Bu konuda tarihinde ilk defa veriye dayalı açıklanmış en gerçekçi milli gelir olduğunu belirtmek isteriz. Ticaret Dairesi’ nin verilerinin yapılacak kontrollerde hata çıkması ihtimali ile revize edilebilir opsiyonu vermesi, bizde de Kurum olarak GSMH sonuçlarına revize edilebilir opsiyonu eklenmiştir. Şimdiye kadar revize konusunda herhangi bir ilave gelmemiş olup GSMH sonuçları güncel olarak geçerlidir.”