25 Eylül–1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında Lefkoşa’da yürüyüş düzenlendi.

Dereboyu olarak da bilinen Mehmet Akif Caddesi üzerinde bu akşamüzeri düzenlenen yürüyüşe, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler, PGM II. Yardımcısı Zafer Zaifer, İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, ilçe polis müdürleri ile PGM bölüm müdürleri, itfaiyeciler, aileleri ve emekli itfaiye mensupları katıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, itfaiye araçları korteje dahil oldu. Ailelerinin eşliğinde kırmızı balonlarla ve kırmızı karanfillerle yürüyen itfaiyeciler halka yangınlarla ilgili bilgilendirici broşür dağıttı.

“Pronto çemberinden başlayan kortej, Citröen kavşağında tamamlandı. Yürüyüş sırasında güzergah trafik akışına kapatıldı.

İtfaiye Haftası boyunca tüm ilçelerde, itfaiye personeli tarafından yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda halka bilgilendirici el broşürü dağıtılacak, ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik itfaiye eğitimleri verilecek, TV ve radyo kanallarında bilgilendirici yayın yapılacak.

Hasta ve emekliye ayrılan itfaiye personellerine yönelik ziyaretlerin yanı sıra yarın ve cuma günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda, polis müdürlükleri ve itfaiye şubeleri arasında voleybol turnuvası düzenlenecek.

Perşembe günü ise, Sanayi Bölgesinde bulunan Lefkoşa İtfaiye Şubesinde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Etkinliklerin son günü olan cuma günü Şampiyon Melekler'in kabirleri ziyaret edilecek ve itfaiye personelinden gönüllülük esasına göre toplanacak para Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yetkililerine takdim edilecek.

Alınan bilgiye göre, KKTC’de toplam 253 itfaiye personeli görev yapıyor.