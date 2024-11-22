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Mağusa sakini Abdullah Coşkun’a ait 2 domates numunesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verilmiştir.”

Koruçam köyü sakini Hatice Avcı’ya ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

“Şahinler sakini Duran Kılbıyık’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Yerli ürünlere ilişkin ise şu bilgiler verildi:

Köşe Tic. Ltd. ait armut S.M’de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecektir.”

REE Tic. Cahide Kılıç’a ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecektir.

“Onbaşı İşl. Ltd. ait üzüm Red Globe’ta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Limit üstü bitki koruma ürünü içeren ithal ürünler şöyle açıklandı:

15-21 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 33 numunenin 30’u temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 3 numuneye rastlandı.

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