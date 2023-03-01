İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı ile İTÜ Genel Sekreteri Dursun Koç, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a nezaket ve taziye ziyaretinde bulundu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ziyarette deprem ve alınabilecek önlemler konuşuldu. Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeni ile KKTC halkının özelde Gazimağusa, genelde Türkiye ve Suriye ile ortak acı hissettiğini ifade etti.

Başkan Uluçay, ülkede deprem tehlikesi gündeme geldiğinden beri ailelerin endişe duyarak çocuklarını okula göndermek istemediğini de ifade ederek eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu ancak Gazimağusa Belediyesi’nin halkın her türlü sorununu çözmek için çalıştığını söyledi.

Pandemi sürecinde öğrencilerin okuldan uzak kaldığını ifade eden Uluçay, bina yapısından dolayı endişe duyulan Namık Kemal Lisesi öğrencilerinin eğitime devam edebilmesinin önemine işaret ederek, İTÜ ile iş birliği yapılarak bu soruna çözüm üretilebilmesi temennisinde bulundu.