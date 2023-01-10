Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılan okullar arasında bulunan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi gençleri, “İyi misin?” projesiyle ilkokul öğrencilerine iyiliği anlatarak, adadaki iyilik geleneğini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, bu çerçevede düzenlenen etkinliğe katılarak, Vakıflar ve iyilik geleneği hakkında sunum yaptı.

İyilik tohumunu yaygınlaştırmak adına yapılan bu tip projelere her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirten Benter, gençlerin çok çalıştıkları takdirde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak gençlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Benter, gençleri çaba ve başarılarından dolayı kutladı.