Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerinden ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken merkez üssü Hatay olan iki büyük deprem daha yaşandı. Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem meydana geldi. 3 dakika arayla meydana gelen depremler birçok ilden hissedildi ve ağır hasarlı bazı binaların çöktüğü ifade edildi.

TV100 ekranlarında Ece Üner'e konuk olan Japon Yoshinori Moriwaki16 Şubat’ta yaptığı açıklamada, “Hatay ve KKTC’de deprem olabilir” diyerek fay hattının daha kırılmadığını söylemişti. Hatay’ın Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenerek hasar almasına rağmen henüz fayın kırılmadığını ifade eden Moriwaki, “Hatay’da hasar oldu ama fay hattı daha kırılmadı. Hatay’dan sonra KKTC’ye kadar fay hattı gidiyor. Hatay ve KKTC’de deprem olabilir" sözlerini kullanmıştı.