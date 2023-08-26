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BM Sözcü Yardımcısı Nino, ziyarette Kıbrıs meselesi ile sahada son dönemlerde meydana gelen gelişmelerin ele alınacağını kaydetti.

Nino, Jenca'nın aynı zamanda iki taraftan temsilcilerle bir araya geleceğini söyledi.

Jenca'nın 27-29 Ağustos tarihlerinde Kıbrıs'ta olacağını belirten Nino, BM Genel Sekreter Yardımcısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşeceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca'nın, Kıbrıs'a gideceği bildirildi.

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Yarın ve pazartesi yer yer sağanak bekleniyor

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