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UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Programda kulislerde konuşulan kabine değişikliği iddialarının sorulması üzerine Başbakan Ünal Üstel, “Kabine değişikliği düşünmüyoruz. Her şeyin bir zamanı var. Biz arkadaşlarımızdan memnunuz. Durmak yok yola devam ediyoruz. Bu ülkede dedikodu mekanizmaları çalışıyor. Bu söylemlere çok kulak vermem ve kulak asmam” dedi.

Üstel, “Benim vatandaşıma söylemek istediğim Pazar günü sandığa gidin ve istikrarın 3 sene daha devam etmesini güçlü bir şekilde söyleyin. Biz seçimi güçlü bir şekilde kazanacağız. Sandıktan UBP ne kadar güçlü çıkarsa istikrar mesajını o kadar net verebiliriz. Pazartesi son meclis toplantısı olacak. Öte yandan şuanda tüzük çalışmamız var. Eski sisteme dönüyoruz. Temmuz ayı içinde tüzük kurultayı yapacağız. Önümüzdeki hafta bayram var. Herkesin bayramını kutluyorum” dedi.