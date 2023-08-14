Bahar Sancar yazdı...

Başbakan Ünal Üstel, Cuma günü kabinesinde değişikliğe giderek uzun zamandır beklenen taleplere yanıt verdi…

Neden uzun zamandır diyorum hemen açıklayayım…

Önce 25 Aralık Yerel Seçimleri, altı ay sonrasında yapılan 25 Haziran Ara seçimlerinde alınan sonuçlar ve seçim performansları, kabine değişikliğinin etkenleri arasında bulunuyor…

Ama ana nedeni değil…

Neden neydi?

UBP kulislerinde uzun zamandır dönen dedikodular ve iddialar, bazı bakanlıklar hakkında Başbakan’a fazlaca şikâyetler gitmesi, gerek ada içi gerekse ada dışı habersiz yapılan ikili ve üçlü görüşmeler…

Ve hükümette bir düzen oturtulmuşken kurultay çağrılarının yükselmesi, Üstel’i bu kabine değişikliğine itti…

…

Yapılması gereken çok iş var bu memlekette…

Eğer bir takımın kaptanı sizseniz ve oyuncularınız artık sizi dinlemiyorsa, kendi başlarına oyun kurmaya kalkışıyorlarsa kimin patron olduğunu herkese göstermeniz gerekir…

Şirket içinde şirket kurulmaz…

…

O bakanlık koltukları kimsenin tapulu malı değildir…

Bu bir bayrak yarışıdır…

Aynı partiden makam yarıştırmak yerine birbirine destek olmak başarıyı getiren ve bir sonraki seçimde sizi yeniden sandıktan çıkartan en önemli unsurdur…

Bazılarına tavsiyemdir…

Bu değişiklikleri kişiselleştirmek gelecek siyasi hayatınızı tehlikeye sokmaktan başka bir şey yapmayacaktır…

Üstel’in hem halktan hem de Türkiye’den tam destek aldığı ve icraat noktasında gece gündüz üstün bir çaba sarf ettiği şuan kaçınılmaz bir gerçektir…

Bunu bilerek ve görerek hareket etmek, köstek yerine destek olmak, halk nazarında da değerinizi yükseltir…

Genel anlamda kabine değişikliği UBP tabanında ve halk tarafından memnuniyetle karşılandı…

Bunu da bilmenizde fayda var…

…

Bu arada kabine değişikliğinin ardından ışık hızıyla yeni dedikodular da siyasi kulislerde dönüp duruyor…

UBP’de yeni bir “8’LER HAREKETİ” konuşulmaya başlandı…

Hafta sonunun gündemi buydu…

Kim bu 8 isim?

O da şimdilik bende kalsın…

Zaten hem bilen hem de herkes kendisini biliyordur…

…

Peki, kabine değişikliklerini bahane ederek kazan kaldırmak ne kadar doğru olur?

Hele ki UBP şuanda tamamen tüzük değişikliğine ve ülkenin temel sorunlarına odaklanmış iken partiyi yeniden bir bölünmeye itmek kime ne kazandırır?

Bireysel mi düşüneceksiniz? Yoksa UBP’nin ve ülkenin geleceğini mi?

Tercih sizlerin…

Yanlış zamanda yanlış hamleler sadece kaybettirir…

Ünal Üstel ise hiç de hafife alınacak bir siyasetçi değildir…

…

Yeni bakanlara görevlerinde başarılar diliyorum…

Dursun Oğuz ve Özdemir Berova çok önemli iki göreve getirildi…

İki deneyimli isim…

İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı hakkında bir süredir çeşitli iddialar bulunuyordu…

…

Özellikle Maliye Bakanlığı’nda birimler arasında yaşanan iletişim kopukluğu işleyişi durma noktasına getirmişti…

Başbakanın takdiri ile Özdemir Berova’nın Maliye Bakanlığı görevine getirilmesi, kurum içerisinde yaşanan sıkıntıları çözme noktasında önemli bir rol oynayacaktır…

Berova’nın çözüm odaklı siyaset anlayışı, Maliye Bakanlığı’nı sadece “Maaş ödemeye odaklı” bir kurum olmaktan çıkaracaktır…

…

İçişleri Bakanlığı’nda yaşanan sıkıntılar yine halk tarafından bilinen ve açıkça her yerde dile getirilen iddialara son verecek bir isim olan Dursun Oğuz, bakanlık içerisinde yaşanan iletişim sıkıntısını çözecek, iddialara son verecek, çözüm odaklı ve dürüst bir siyasetçidir…

Kendisinin de işi zor…

Ama bunun altından kalkabilecek ve bakanlık hakkındaki iddialara son verecek dürüst bir isim…

…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan devir teslim töreninde bayrak yarışı vurgusu dikkat çekti…

Sadık Gardiyanoğlu’na görevinde başarılar diliyorum…

Yılların ilçe başkanı siyasette deneyimli bir isim…

Çalışma Bakanlığı hakkında çıkan iddialar ve hiyerarşideki bozuk yapıyla ilgili ise kendisine başarılar diliyorum…

Onun da işi zor…

…

Sağlık Bakanlığı’nda yapılan devir teslim töreni ise ilginç diyaloglara sahne oldu…

Sayın Altuğra, konuşmasında kabine değişikliği ile ilgili olarak “Maalesef siyasetin kaygan zemini olarak yorumlamak istiyorum” dedi…

Yeni bakan Hakan Dinçyürek ise, “Bu bir bayrak yarışıdır” yorumunu yaptı…

Tabi sonrasında yaşanan diyaloglar da oldukça ilginçti…

Müsait bir zamanınızda devir teslim törenini izlemenizi tavsiye ederim…

…