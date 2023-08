Karakuş Öz yazdı...

GENÇ BİR İNSAN "CİNAYET" TEN

TOPRAĞA VERİLDİĞİ SIRADA

KABİNE DEĞİŞİMİ YAPILIYORDU

KALDI MI SÖYLENECEK SÖZ...

SANIRSINIZ Kİ 80 MİLYONUZ BU ÜLKEDE...

Bir tane yetkilinin bu yaşanan insanlık dışı olay hakkında, çıkıp bir açıklama, bir önlem, bir çözüm hepsini geçtim bir başsağlığı dilediğini okuyanınız, göreniniz var mı? Bir kez daha anlamış olduk ki, bu ülkede yapayalnız bırakılan bir halk var. Bir kez daha anladık ki, kendi menfaatleri için yapamayacakları şey yokmuş. Ne yazıktır ki bir kez daha anladık ki, bu ülkede ölüm artık çok kolay ve normalleşmiştir.

29 yaşında bir genç insanımız, hunharca hayattan kopartılıyor. Bu bir eğlence mekanında gerçekleşiyor. Eğlenmek için gittiği yerde canından oluyor. Eğlenmeye mi ölüme mi gidiyoruz? Bu ülke nereye gidiyor? Can güvenliğinin artık tamamen olmadığı bir ülke. Kimin ne olduğu, nasıl geldiği, ne kadar burada yaşadığı, neler yaptığından bi haber olup koltuk deryası içinde yüzen bir yönetim.

Bir cinayet işleniyor...

Cinayet sadece planlı ve programlı yapılan bir eylem değildir. Bile isteye, kasti olarak yapılan her eylem cinayet ile eş değerdir. Yıllar yıllar önce ülkede sadece yaşılığa bağlı ve ender de olsa trafik kazalarında ölen insanlar vardı. Şimdi ise her gün istisnasız her gün birileri ölüyor. Büyük bir çoğunluk trafik kazalarında. Sağda solda cinayette kurban olanlar. Oturduğu yerde ölenler. Taciz tecavüz ve darp edilenler.

Kısacası ülkede yaşanmayan her ne var ise hepsi birer birer gerçekleşiyor. Soruyoruz kimin umurunda bu? Sadece halkın, sadece bu ülkede emeği olanın. Sadece burada evlat büyütmeye çalışanın. Geri kalan hiç bir makam ve hükümet edenlerin zerre kadar umrunda değil. Trafikte ölenler savaş'ta ölenler ile eş değer. Ulaştırma bakanlığı lay lay lom. Durup durup aniden ölenlerin haddi hesabı yok. Sağlık bakanlığı ha var ha yok. Cinayetler işleniyor devlet-i alliye koltuk ve cep derdinde.

Hiç bir şeklide can güvenliği olmayan , zerre kadar halkın güvenliği umurlarında olmayan bir yönetim şekline sahibiz. Kabul ediniz ki halkı tek başına bırakıp, nerede bir turist , nerede bir yabancı öğrenci varsa onların peşine düştünüz. Para nerede siz orada. Tarfik kazası değildi bu yaşanan. Bile isteye bir insanı Allah'ına kadar darp edip canına kast etmekti. Öyle de oldu zaten.

Başınızı kaldırıp bu ülkede yaşananlar bakmanız bu kadar zor olmamalı. Uyuşturucu yuvası olduk. Alkollü bitmek tükenmez oldu. Ölümü, hastalığı, hırsızlığı bitmez tükenmez oldu. Küçük bir adanın geldiği nokta, tam bir SUÇ ülkesi. Suçluları barındırma ülkesi. Bakın iki tane katil Kıbrıs'a kaçıp geldi haberleri var. Neden arkadaş neden eli kanlı, salağı, sapığı bu ülkeye akın ediyor. Neden bu kadar kolay görünüyor bu ülke. Gelenlerin hiç bir şeklide kontrolü yok. Bir emir verildi sanki , her geleni alacaksınız diye ve ne yazık ki öyle de oluyor.

Artık hiç bir yerde can güvenliği olmadığını görebiliyor musunuz sayın hükümet edenler? Artık sokakta yürümenin bile zorlaştığının farkında mısınız? Evden çıkanın geri gelemeyeceği bir ülke ve toplum var anlayabiliyor musunuz? Yan baktın , omuz attın, kime baktın, kimsin lan sen diye diye artık insan öldürmek de sıradanlaştı. Denetimsiz, yetersiz güvenilk ile polisin omzuna o kadar yük koyarak asayişi sağlamayı bekliyorsunuz. Yok öyle bir dünya. Var olan emniyet gücünle yetersiz kalıyorsunuz.

Kavgasız, kazasız, belasız, tacizisiz , tecavüzsüz ve hırsızlık olmayan günümüz yok. Tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de "CİNAYET" işleniyor. Bakın görün bunun arkası da gelecek. Bu kadar rahat bir ülke koşulunda her şey katlana katlana devam eder. Alınan tek önlem "BU OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ MEKANA SAAT 01.00'E KADAR ÇALIŞMA İZİN VERMEK" oldu. Ne büyük bir önlem ve çare. Çünkü koca Kıbrıs'ta bir o mekan var sanki. Aynı tehlike başka mekanlarda yok.

Mekan kapatma ve kısıtlama koymak yerine. Şu giriş-çıkışları bir ele alsanız. Amaçsız, vasıfsız ve hatta sıfatsız olanları geri gönderseniz. İş yerlerine ekip yollayıp denetleseniz. Parayı bir kenara bırakıp, gerçek öğrenci dışında olanları ülkelerine gönderseniz. Gbt araştırması yapmadan adaya tek kişi koymazsanız. Bizler halk olarak da bu kadar tedirgin ve de mutsuz vede huzursuz yaşamazdık kendi ülkemizde .

Boş yere, pisi pisine insanlar ölüyor. Arkadan gelen genç nesillere öyle bir gelecek bırakıyoruz ki, içler acısı. Aklı selim olanlar da ne yazık ki bu çarpık, denetimsiz , suç potansiyeli fazla toplumda temiz ve bozulmamış kalamayacak. Aileler evlatları için endişe ve hurusuz yaşamaya başlayalı çok oldu. Ne yazık ki eğtim yuvalarına da güven kalmıyor.

KAN KIRENE DÖNÜŞEN, EL YAPIMI BU HALE GELEN BİR ÜLKE. HER ŞEYİ ÖDEDİĞİ GİBİ, BU OLAYLARIN FATURASINIDA NE YAZIKTIR Kİ YİNE HALK, YİNE ANNE, YİNE BABALAR, YİNE İNSANLAR ÖDÜYOR .