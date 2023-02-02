Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katıldı.

Bakan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ercan Havalimanı ve enerji konularını bugün bir araya gelerek, ele aldıklarını belirterek, “Bugünkü gündem Ercan Havalimanı ve enerji konusuydu. İkisinde de çok stratejik konular konuşuldu. Gerekli kararlar üretildi. Ancak benim bunları açıklama yetkim yok” dedi.

Arıklı, geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu’na kısa süreliğine başkanlık eden Cumhurbaşkanı Tatar’a enerji konusunda bilgi verildiğini bugün ise Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda yine bilgi istişaresinde bulunulduğunu ifade etti.

“Bütün bu konularda Sayın Cumhurbaşkanı’nın bilgi sahibi olması gerekiyor” diyen Arıklı, Tatar’ın gerekli desteği verdiğini belirtti, şöyle devam etti:

“İşin mali boyutuyla ilgili kendisinin fikirlerinden yararlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’na bugün hem Ercan Havalimanı hem de enerji konusunda bilgi aktardık.”

KABLO İLE ELEKTRİK… “HERHANGİ BİR AKSİLİK GÖZÜKMÜYOR”

Özellikle AKSA ile görüşmeler konusunda gelinen aşamayla ilgili Başbakan Ünal Üstel’in Bakanlar Kurulu’na gerekli bilgiler verdiğini aktaran Arıklı, “Aynı zamanda Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da gerekli bilgileri verdi. Herhangi bir aksilik gözükmüyor. Türkiye’den kablo ile elektrik bu ülkeye şu ya da bu şekilde gelecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Şubat ayının ortasına doğru söz konusu adımların atılmış ve gerekli anlaşmaların yapılıp, bitmiş olacağını ifade etti.

“AKSA BİZİM ŞARTLARIMIZI BÜYÜK ÖLÇÜDE KABUL ETTİ”

Arıklı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Özellikle konuştuğumuz firma adını vermekte bir sakınca yok. Meclis kürsüsünden defalarca söyledim. AKSA bizim şartlarımızı büyük ölçüde kabul etti. Dolayısıyla AKSA ile nasıl bir sözleşme imzalanacağı ve bu sözleşmenin detayları şu anda görüşülüyor. Daha önce de sayın Başbakan’ın başkanlığında Bakanlar Kurulu’ndaki arkadaşların katılımı ile ev ödevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Halkın ve ülkenin çıkarlarını sonuna kadar korumaya kararlıyız. Yani bir taraftan kablo ile elektrik gelsin, arz güvenliğini sağlayalım. Yaşadığımız enerji krizini biran evvel çözelim ama bunları yaparken de halkın menfaatlerini ön plana çıkartalım. Bununla ilgili uzun çalışmalar yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Hiç kimseye bu konularda taviz verme gibi lüksümüz ve şansımız yok.

Şimdi birileri AKSA ile anlaşma yapmak için kasıtlı olarak elektrik kesiliyor diye yaygara yapıyorlar. Ben bunları gerçekten vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Neticede elektrik kesintilerinden hepimiz mustaribiz. Kimse elektrik kesintilerinden memnun değil. Ama birileri sırf muhalefet olsun diye sırf hükümete birtakım laflar söylensin diye yaygaraları yapmaya devam ediyorlar. Onlar konuşsunlar biz işimize bakıyoruz, bakmaya da devam edeceğiz.”

“AKSA İLE BİR NOKTAYA VARMAMIZ HALİNDE MİK YASASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTMEMİZ GEREK”

Arıklı, AKSA ile bir noktaya varmaları halinde Merkezi İhale Komisyonu Yasası’nda bir değişikliğe gitmeleri gerektiğini söyledi, şöyle konuştu:

“AKSA’yla bir noktaya varmamız halinde mutlaka Merkezi İhale Komisyonu yasasında bir değişiklik yapmak gerektiği ortaya çıkıyor. Çünkü AKSA ile 2008 yılında yapmış olduğu bir anlaşma var. O anlaşma 2024 yılına kadar devam ediyor. Normalde hukukçuların tartıştığı bir konu. O anlaşmanın içerisindeki bir maddeye istinaden sürdürülecek. Şayet anlaşırsak ve o sözleşme yenilenecek. Bazı hukukçulara göre gerek yok. Çünkü o sözleşmenin devamı mahiyetindedir. Bazı hukukçulara göre de hayır bu yeni bir anlaşmadır. Yeni bir sözleşme yapmak gerekiyor. Oysa 2016 yılında Merkezi İhale Komisyonu kanunu ile ülkedeki bütün devletin ihaleleri, kurumlar da MİK kanuna dahil. Böyle bir hukuki tartışmaya sebebiyet vermemek için MİK kanununda bir değişiklik yapmak gereği ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Bugün bunu da Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda değerlendirdik. Sayın Başbakan hukukçu arkadaşlarla konuyu değerlendirecek.”

“ERCAN HAVAALANI’NI MART AYININ İKİNCİ HAFTASI DENEME UÇUŞLARINA AÇMAK İSTİYORUZ”

Arıklı, “Ercan Havaalanını normalde daha önce söylediğimiz gibi Mart ayının ikinci haftası deneme uçuşlarına açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Arıklı, şöyle devam etti:

“Turizm sezonu başlayıncaya kadar Nisan ayına kadar da havalimanını tam manası ile işletmeye açmamız hedefleniyor. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarını biz talep ettik. Çünkü Devlet hava meydanları bu konularda oldukça uzman ve etkin bir kuruluş. Şu anda onların yardımları ile belli bir noktaya gelmişiz.”

“TÜRKİYE HAVACILIK DAİRESİ’NDEN İZNİ ALAN ŞİRKET UÇUŞLARA NİSAN AYININ İLK HAFTASI BAŞLAYACAK”

Yeni üç hava yolu şirketinin kendilerinden gerekli izinleri aldığını Türkiye Sivil Havacılık Dairesi’nden bir şirketin izni aldığını söyleyen Bakan Arıklı, “Büyük ihtimalle Nisan ayının ilk haftası Türkiye Sivil Havacılık Dairesi’nden izni alan şirket uçuşlara başlayacak. Operasyon için gerekli hazırlıklarını yapıyor. Diğer iki şirketin de Sivil Havacılık Dairesi’nden uçuş izinlerini alabilmesi için biz de devreye girdik. Nasip olursa Nisan ayında 3 tane yeni havayolu şirketi devreye girmiş olacak” dedi.

“REKABET ORTAMINI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Uçak bileti fiyatlarından herkesin ve kendilerinin de şikayetçi olduğuna değinen Bakan Arıklı, “Bilet fiyatlarını ucuzlatmanın yolu da rekabet ortamından geçer. Sürekli sosyal medyada, basın yayında olsun hep aynı şeyden şikayet ediliyor. Devletin müdahale etmesi isteniyor. Devlet iki tane hava yolu şirketinin fiyatlarına müdahale edemez. Dolayısıyla piyasaya müdahale ancak rekabet ortamını oluşturmaktan geçer. İkincisi de yerli havayolu şirketini kurmaktan geçer. Şimdi biz bu rekabet ortamını oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için 3 firmayı işin içine sokmaya çalışıyoruz. Nisan ayında bu üç firmanın havada olması en büyük arzumuz. Arz talep dengesini iyi kurmamız gerekiyor. Bunun için müdahaleci olmamız gerek” diye konuştu.