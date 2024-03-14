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Polis, zanlı hakkındaki muhaceret araştırmasının tamamlandığını, ülkede yasal statüsü bulunmadığını ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis, tutuklanan zanlıyla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 27 Mart 2022 tarihinden beri toplam 713 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, 8 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde bir polis ekibince yapılan kontrolde N.F.N'nin tespit edildiğini söyledi.

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