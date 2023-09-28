Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı.

Polis, 28 Eylül 2023 tarihinde Demirhan Polis Karakoluna yardım talebi ile ilgili gelen Pakistan uyruklu R.A’nın Pakistan pasaportundan yapılan muhaceret kontrolünde 15 Ağustos 2023 tarihinde çalışma izninin iptal edilmesinden sonra verilen 40 günlük yasal sürenin 25 Eylül 2023 tarihinde KKTC'de yasal kalma süresinin dolduğunu ve KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise işvereninin pasaportuna el koyduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, ayrıca zanlıyı kaçak çalıştırdığı iddia edilen iş yeri hakkında soruşturma başlatılmasına direktif verdi.



