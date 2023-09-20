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Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine izin verdi.

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Polis memuru, zanlıların davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, zanlıların 18 Eylül 2023 tarihinde, saat 18.00’de Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde CÖŞ Ekibi tarafın tarafından yapılan kontrolde tespit edildiklerini söyledi.

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