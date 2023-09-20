Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yılmaz Sevdalı olguları aktardı.
Polis, zanlıların 18 Eylül 2023 tarihinde, saat 18.00’de Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde CÖŞ Ekibi tarafın tarafından yapılan kontrolde tespit edildiklerini söyledi.
Polis, ülkede ikamet izinsiz bulunan 7 kaçağın suçüstü tutuklandıklarını söyledi.
Polis memuru, zanlıların davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine izin verdi.