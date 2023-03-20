Girne'de geçtiğimiz Cumartesi kız arkadaşını ciddi şekilde darp ederek hastanelik olmasına neden olan Erhan Yeşilırmak hakkında suç duyurusu gündeme bomba gibi düştü.

Konuyla ilgili bazı kesimlerin milletvekili Emrah Yeşilırmak’ı da suçlaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yaşananların üzerine UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak “Basına kardeşim ile ilgili yansıyan " Kadına karşı şiddeti " kesinlikle tasvip etmediğimi, şiddetle kınadığımı özellikle belirtmek isterim” dedi.

Yeşikırmak’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Kamuoyununun bilgisine;

Basına kardeşim ile ilgili yansıyan " Kadına karşı şiddeti " kesinlikle tasvip etmediğimi, şiddetle kınadığımı özellikle belirtmek isterim. Kadına karşı şiddeti kim yaparsa yapsın karşısında durmamız gerekir, dolasıyla "milletvekili kardeşi'dir" diye benim kardeşimi bu konu özelinde savunmam, korumam veya yargının tecelli etmesini engellemem söz konusu dahi olamaz.

Saygılarımla,