Lefkoşa Kumsal Park’ta bugün saat 15.00’te toplanan eylemciler, sloganlar ve pankartlar eşliğinde Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyerek burada basın açıklaması yaptı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen eyleme, 8 Mart Organizasyon Komitesi’nin yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları da katılarak destek verdi.

8 Mart Organizasyon Komitesi’nin ortak basın bildirisi Cumhuriyet Meclisi önünde Ayşe Menekşeli tarafından okundu.

-Basın bildirisi

Bildiride, “Kadınlar olarak devletten ve patronlardan alacaklıyız” ifadelerine yer verilerek, gece kulüplerinde "konsomatris" olarak, “borçlandırılarak, pasaportlarına el konularak, kilit altında çalıştırılan, insanlık dışı koşullarda yaşayan, yaşamları gibi ölümleri umursanmayan kız kardeşlerimizin hesabını sormaya geldik" denildi. Bildiride, “İnsan ticareti yapılan gece kulüpleri derhal kapatılmalıdır” talebi de dile getirildi.

Sosyal Hizmetlere, Sığınma Evlerine bütçe ayrılmaması, ders kitaplarına müdahale edilmesi, hastane, okul, yol yapılmaması eleştirilen bildiride, "Rant uğruna ekolojik sistemimizi talan ederek inşaat sektörünü semirten ve topraklarımızı yabancılara satan, hayvanların işkenceye uğramasına ve hatta katledilmesine göz yuman zihniyet yurt hakkımızı gasp etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Kadınlar olarak inadımızı kuşanıp dün olduğu gibi bugün de barışta ısrar ediyor, yurdumuz Kıbrıs’ı birleştirmeye kararlı olduğumuzu haykırıyoruz.” ifadelerine yer verilen bildiride, Komite’nin talepleri de sıralandı.

Komite’nin talepleri şöyle sıralandı:

"Kadınların en temel insan haklarının gasp edildiği ve insan ticaretine ev sahipliği yapan gayri yasal gece kulüpleri kapatılsın. Kız kardeşimiz Anastasia’nın ölümü başta olmak üzere, tüm şüpheli kadın ölümlerine etkin şekilde tahkikat yapılsın. Her iki ebeveynin de dönüşümlü kullanabileceği şekilde "Ebeveyn İzni" yasallaşsın. Hem kamu hem de özel sektörde kadınların maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılığı ortadan kalksın. Hangi yasaya bağlı çalışıyorsa çalışsın, tüm emekçiler için geçerli olacak şekilde 16 haftalık doğum izni için mevzuat uyumlandırılsın. Özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak düzenlemeler derhal hayata geçirilsin. Asgari ücret ve sosyal yardım maaşı insani koşullarda geçinmeye uygun hale getirecek düzenlemeler yapılsın. Hamile kadınların işten atılmasının yasaklanması başta olmak üzere kadınların doğurganlık hakları derhal güvence altına alınsın. Doğum kontrol yöntemlerine, smear testlerine, HPV aşılarına erişim ücretsiz hale getirilsin. Kamu hastanelerinde kürtaj hakkına ulaşım sağlansın. Kamusal kreşler ve etüt merkezleri yanında nitelikli yaşlanmayı mümkün kılacak yaşlı bakım merkezleri, engelli yasam merkezleri, kamusal aşevleri ve çamaşırhaneler açılsın. Mülteci ve/veya insan ticareti mağduru olan kadınların, toplumda eşit şekilde muamele görmesi, temel insan haklarına erişimi, onurlu bir yasam sürdürebilmeleri ve yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri için yasal ve kurumsal düzenlemeler uygulamaya geçirilsin.

Basta ILO 190 Şiddet ve Tacizle ilgili sözleşme olmak üzere ILO 29 Zorla Çalıştırma Sözleşmesi gibi sözleşmelerin iç hukukumuza dahil edilmesi ve zaten yürürlükte olan ILO 100 Eşit Ücret Sözleşmesinin uygulaması güçlendirilsin. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi derhal teşkilatlandırılsın. Din işleri ve Evkaf İdaresine ayrılan bütçe Sosyal Hizmetlere tahsis edilsin. Çocuk İzlem Merkezleri kurulsun. Eğitim Bakanlığı tarikat örgütlenmelerine karşı gereken denetimleri yaparak, çocukların maruz bırakıldığı istismarı engellemek için derhal harekete geçsin. Okullardaki din dersleri, çocukların soyut düşünce yeteneklerinin geliştiği çağlarda, zorunlu değil seçmeli şekilde müfredata dâhil edilsin. Kadını, bilimi, toplumsal cinsiyet eşitliğini dışlayan, niteliksiz, gerici bir eğitim sistemi oluşturma çalışmalarına son verilsin.

Her bölgeye Kadın Sığınma Evleri ve Şiddet Önleme-Danışma Merkezleri açılsın. Polis Şiddete Müdahale Birimi tüm ilçelerde kurulsun ve etkin başvuru alacak şekilde yapılandırılsın. Alo 183 ihbar Hattı’na altyapı kazandırılsın ve vardiyalı sisteme geçilsin. 2011 yılında mevzuatımızın bir parçası olan İstanbul Sözleşmesi’nin (Avrupa Konseyi Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi) ilgili tüm kurumlar tarafından uygulanması sağlansın. Kadına yönelik şiddet suçlarına uygulanacak teminat kurallarını ağırlaştıracak düzenlemeler yapılsın.”

Basın açıklamasının ardından tekrar slogan atılarak eyleme son verildi.

8 Mart Organizasyon Komitesi; Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kadın Eğitim Kollektifi, KKTC Alevi Kültür Merkezi, Baraka, Bağımsızlık Yolu, Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)/ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TOCEK), Özgür ve Asi, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Anonim Gençlik, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Basın Emekçileri Sendikası'ndan (Basın-Sen) oluşuyor.