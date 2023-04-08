Lefke'de meydana gelen cinsel taciz, itale-i lisan, uygunsuz tavr-ı hareket, polisi görevinden men ve darp suçlamısı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Adolphe Ishimwe, Benson Clydon Zinyemba mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Biran Yıldır olayla ilgili bulguları aktardı.

Yıldır 7 Nisan 2023 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefke'de, umumi bir yer olan Atatürk Caddesi üzerinde, aynı yerde sakin zanlılar Adolphe Ishimwe, Benson Clydon Zinyemba alkollü içki tesiri altında bulundukları bir sırada yine aynı yerde sakinler iki kadına hitaben "F. Turkish, F. Cyprus, O.Çocuğu" sözlerini söyleyip itale-i lisanda bulunduktan sonra, "A.M.K" diyerek cinsel taciz suçunu işleyip makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp ellerini kollarını gelişi güzel sallamak suretiyle uygunsuz tavr-ı harekette bulunduklarını söyledi.

Polis yapılan şikayet üzerine olay yerine gidildiğini ve zanlılar Adolphe Ishimwe, Benson Clydon Zinyemba’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını ancak o sırada kendilerini tutuklamaya gelen polis memurlarını görevlerinden men ve darp etmek süreti ile mukavemette bulunduklarını mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların daha sonra makul kuvet kullanılarak tutuklandıklarını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teytit tekzip edileceğini ayrıca bölgede kamera görüntüleri inceleneceğini belirterek ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmalarını telp etti.

Hurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksaltı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.