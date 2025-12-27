Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yangın sonucu mangal bacası ve davlumbazın yanı sıra 3 adet tepsi, 1 tencere, muhtelif gıda maddeleri ile 1 florasan lamba yanarak zarar gördü. Ayrıca mutfağın duvarları ve tavanı islenme nedeniyle hasar gördü.

Polisten edinilen bilgiye göre, 26 Aralık 2025 tarihinde saat 13.30 sıralarında restoranın mutfak bölümünde, mangal bacası içerisinde biriken yağların çıkan ısı nedeniyle alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

