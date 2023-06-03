Kalkınma Bankası As Başkanı Mehmet Aktunç, Gündem Kıbrıs Web TV ekranlarında Gizem Özgeç’in hazırlayı sunduğu Neyse O programının konuğu oldu.

UBP’nin PM üyesi olan Aktunç, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlere işaret ederek seçim heyecanının başladığını söyledi. 25 Haziran’da 25 milletvekili ile UBP’nin parlamentonun yüzde 50’sine sahip olmasını hedeflediklerini kaydeden Aktunç, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasını ise sert sözlerle eleştirdi.



ÖZERSAY’IN SİNE-İ MİLLET KARARI BAŞARISIZ OLDU



Özersay’ın sine-i millet kararının başarılı olamadığını belirten Aktunç, “Mecliste 3 vekili ile bunu yapsa anlarım ama bu kararını diğer vekillerine yaptıramadı. Kendi partisiyle iktidara bir mesaj vermek istedi ama başarılı olamadı. 3 vekille bunu yapabilseydi halktan da bir karşılık bulma ihtilali vardı. Maalesef şu an seçime gidiyoruz ciddi bir para ve emek harcanıyor” dedi.



PARTİMİZİN DURUŞU NETTİR



“UBP'nin rakibi yine UBP’dir” diyen Aktunç, partisinin Ali Başman’ın arkasında dik ve dirayetli duruşu ile kazanabileceğini söyledi. Bu konuda da Başman’ın arkasında olduklarını belirten Aktunç, “Sayın başbakan, parti meclisi de dahil bu konuda herkesin tavrı nettir. Çıkarttığımız aday onurumuzdur. Adayımız kabul görmedi gibi bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Başman zaten UBP'li bir iş insanıdır” ifadelerini kullandı.



HALK MUHALEFETE MESAJINI VERECEKTİR



“İş yapıyoruz ülkemize güç katıyoruz” sloganı ile yola çıktıklarının altını çizen Aktunç, “Bizim iş yapabilmemiz için 25 vekili bulmalıyız. Bu da halk tarafından hem hükümet ortaklarımıza hem de muhalefete bir mesaj olacaktır. O yüzden bizim UBP olarak 25 vekili bulmak boynumuzun borcudur” diye konuştu.



BİZİM İÇİN DOĞRU TEKTİR



Demokrat Parti’nin Milletvekili adayı Serhan Aktunç ile yeğen olduklarını belirten Mehmet Aktunç, bunun zorlukları oluyor mu sorusuna şu yanıtı verdi: Ben UBP'liyim ve bir siyasi hayatım olacaksa o da UBP’de olur. Aktunç "Bizim için doğru tektir, Serhan abiyle de devamlı konuşuyoruz ama bizim duruşumuz parti disiplini gereği partimizin adayının yanında olacaktır" ifadelerini kulandı ve Serhan Aktunç'un da buna saygı duyduğunu söyledi.



KKTC HALKI BU OYUNLARA GELMEZ



Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin ya var olacağız ya da yok olacağız yönündeki söylemlerine tepki gösteren Aktunç “CTP, sanırım KKTC'yi UBP’nin kurduğunu unutuyor. Var olma mücadelesiyse ön saflarda her zaman UBP yer alır. Kimsenin de bundan şüphesi olmasın. Konuyu başka yerlere çekmeye çalışıyorlar ama KKTC halkı bu oyunlara gelmez” ifadelerini kullandı.



KALKINMA BANKASI’NIN HER KURUŞUNA SAHİP ÇIKIYORUM



Kalkınma Bankası ile ilgili şaibeli söylemlerin geçmişten günümüze hep var olduğuna dikkat çeken Aktunç, “Bir as başkan olarak şunu söyleyebilirim kimsenin hakkını yemiyorum, haksızlık yapmıyorum, partizanlık gözetmiyorum, vicdanım rahat. Kalkınma Bankası'nın her kuruşuna sahip çıkıyorum” vurgusu yaptı.

Kalkınma Bankası'nın ilk 20 yılında çok ciddi geri dönmeyen kredilerin var olduğunu dile getiren Aktunç, “Geri dönmeyen kredilerde son bir iki yıldır çok ciddi dönüşler aldık” dedi.



ÖDENMEYEN BORÇLAR İÇİN FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLDİ



Yönetimin bonifikasyon hakkı olduğunu ifade eden Aktunç, belli bir oranda ana paraya dokunmadan faiz indirimi yaptıklarını kaydetti. Yıllar içinde ödenmeyen faizden belli bir orandaki parayı yüzdelik olarak indirdiklerini belirten Aktunç, “Şahıs tek seferde öderse ona göre indirim yapıyoruz. Son toplantımızda beş defa yaptık bunu ve 60-70 milyon para kazandık bankamıza” dedi.



1 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE GERİ DÖNMEYEN KREDİ VAR



“Kalkınma Bankası tamamen KKTC'nin bankasıdır” vurgusu yapan Aktunç, “O yüzden biz bu bankayı yüzdürmek zorundayız. Bunu yaparken de birinci ev ödevimiz geri dönmeyen krediler” diye konuştu.

2023 bütçelerinin 1 buçuk milyar TL olduğunu dile getiren Aktunç, 1 milyar TL’nin üzerinde de geri dönmeyen kredinin olduğu bilgisini verdi.



200’ÜN ÜZERİNDE DAVA



Geri dönmeyen kredilerle ilgili 200’ün üzerinde dava olduğunu kaydeden Aktunç, “Döviz kredi vermeyi bıraktık. Dört yılda tek kişiye döviz kredi verdik. O kişi de İngiltere'de şirketleri var ve bize bunu kanıtladı” dedi.



Yaklaşık bir yılda 100-120 kredi dosyasına imkan verdiklerini söyleyen Aktunç, pandemi döneminde ise 270 esnafa yardımcı olduklarına işaret etti.



Kalkınma Bankası’nın ticari bir banka olmadığının altını çizen Aktunç, kredi almak için gerekli kriterleri anlattı ve avantajlarından bahsetti.