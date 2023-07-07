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Polis memuru Ahmetoğlu, tutuklanan zanlının ifadesinde suçunu kabullendiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, çalınan paraların henüz bulunmadığını kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

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Polis, zanlının 6 Temmuz 2023 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis, incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının eşkal ve kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru İlayda Ahmetoğlu, 27 Haziran 2023 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa'da Şht.Ahmet Ali Mulla Sokak üzerindeki ikametgahın garajı içerisinde bulunan ve H.B'ye ait Ford Focus marka aracın içerisindeki çantada bulunan para cüzdanında muhafaza edilen 2000 sterlin ,400 ABD Doları,500 euro ve 20 TL paranın çalındığını söyledi.

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