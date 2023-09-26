Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında bugün saat 10.00’da toplandı.

“Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş- Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi" komitede oy birliği ile onaylandı.

“Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele alan komitede söz konusu tasarıyı madde madde görüştü. Tasarıyla ilgili çalışma bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi ve Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Ahmet Savaşan ve komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.