Haspolat’ta faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk isimli iş yeri içerisinde bugün saat 13.40 sıralarında elektrik tellerine temas eden kamyonda yangın meydana geldi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda kamyon tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.
Olay sonucu, elektrik akımına kapılan araç şoförü 63 yaşındaki Ahmet Yumuşak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor...
Polis Basın Subaylığı’ndan yangına ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:
“Ahmet Yumuşak (63) kullanımındaki RK 979 plakalı kamyon içerisindeki yükü boşaltmak için kamyon kasasını yukarı kaldırdığı sırada, kamyon kasasının elektrik tellerine temas edip tellerin koparak kamyon üzerine düşmesi neticesinde yangın meydana geldi.”