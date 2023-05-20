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“Ahmet Yumuşak (63) kullanımındaki RK 979 plakalı kamyon içerisindeki yükü boşaltmak için kamyon kasasını yukarı kaldırdığı sırada, kamyon kasasının elektrik tellerine temas edip tellerin koparak kamyon üzerine düşmesi neticesinde yangın meydana geldi.”

Polis Basın Subaylığı’ndan yangına ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

Soruşturma devam ediyor...

Girne’de kapama ve müzik yayın saatine uymayan 6 işletme hakkında yasal işlem

Girne’de kapama ve müzik yayın saatine uymayan 6 işletme hakkında yasal işlem

Olay sonucu, elektrik akımına kapılan araç şoförü 63 yaşındaki Ahmet Yumuşak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda kamyon tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.

Haspolat’ta faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk isimli iş yeri içerisinde bugün saat 13.40 sıralarında elektrik tellerine temas eden kamyonda yangın meydana geldi.

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